La salle de conférence de l’Institut Supérieur d’Information et de management (Business school) a servi de cadre, le 6 Mai à la conférence de presse des organisateurs de la 2ème édition des TIC’S AWARDS. La conférence était animée par M.Boubou Doucouré Directeur de Yeelen Communication et de Djibril Doucouré promoteur de l’Agence Malienne de Marketing (AMM).

Soucieux du développement des techniques d’informations et de communication dans notre pays, le Directeur de Yeelen Communication Boubou Doucouré et le promoteur de Agence Malienne de Marketing se sont donnés la main pour redynamiser et valoriser le secteur, en mettant un projet en place dénommé « TIC’S AWARDS ». Ce projet récompensera les meilleures innovations lors d’une soirée gala.

TIC’S AWARDS (Technique d’Information et de Communication) est un projet qui vise à promouvoir le secteur des TIC’S et le monde numérique. L’objectif est de pouvoir réunir tous les différents acteurs clés autour de ce projet fédérateur. L’union des acteurs du monde des techniques d’information et de communication peuvent permettre de redynamiser le secteur et de lui donner une meilleure visibilité.

Le projet TIC’S AWARDS permet également à la population et aux autorités d’approfondir leurs connaissances sur les TIC’S afin de mieux les utiliser.

Le Directeur de Yeelen Communication M. Boubou Doucouré a souligné que la promotion des techniques d’informations et de communication passe également par une compétition entre les acteurs dont la qualité sera au bout du nez. Pour lui, l’organisation de cette 2ème édition confirme la réussite de la première qui s’est tenue l’année dernière. Cette édition enregistre 40 nominés pour 13 lauréats et la particularité de cette année est le vote sur internet. Selon M.Boubou pour cette édition, il y aura du public, l’ouverture d’un compte sur les réseaux sociaux pouvant permettre à un certain nombre de personnes de pouvoir voter et la formation des lauréats à titre gratuit dans le domaine numérique (Marketing, communication, gestion etc.) Et cela en partenariat avec les grandes écoles de formation sur place. La sélection des 13 lauréats parmi les 40 nominées se fera en toute transparence avec un jury professionnel qui détient 2/3 et 1/3 pour les internautes.

Les 40 nominés bénéficieront tous une publicité, des insertions dans les medias partenaires que sont, Malijet, Afribone, Maliweb.net entre autres.

Il a rappelé que, l’une des innovations de cette 2ème édition est la création d’une plateforme qui sera mise en place. L’objectif de cette plateforme est de mettre en relation toutes les Techniques d’Informations et de communication opérationnelle au Mali de mieux connaitre leurs activités.

En outre, le promoteur de l’Agence Malienne de Marketing M. Djibril Doucouré s’est réjoui de la programmation de cette 2ème édition. Selon lui, cette édition est la suite logique de la première, qui prouve la confiance des entrepreneurs aux initiateurs de ce projet.

TIC’S AWARDS est l’un des projets au Mali qui valorisent l’entreprenariat tout en mettant l’accent sur la qualité au-dessus de tout.

Cette 2ème édition est prévue le 20 Mai à l’hôtel Salam, lors d’une soirée gala à laquelle les 13 lauréats seront primés.

Boubacar Diam Wagué