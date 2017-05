La qualité de l’eau de consommation dans les ménages de notre pays est de plus en plus une préoccupation des acteurs tant elle est essentielle, pour que la ressource soit, comme on le dit, source de vie. C’est dans cette dynamique que la CN/CIEPA en partenariat avec la GIZ a organisé ce jeudi 11 Mai 2017 la cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours de la campagne de sensibilisation sur la qualité de l’eau dans 9 communes partenaires du pays. Elle s’est déroulée à la bibliothèque nationale et a regroupé l’essentiel des acteurs du secteur AEPHA, en présence des représentants des communes partenaires et de celle du représentant de l’AMM.

Dans son intervention le président de la CN/CIEPA (Coalition Nationale de la Campagne Internationale pour l’Eau Potable et l’Assainissement) M Dounatié Dao a salué la grande mobilisation des communes qui de façon spontanée ont participé activement à ce concours dont l’objectif fondamental est de contribuer à la qualité de l’eau. Pour le président Dao l’engagement des communes s’est mesuré par la participation active de toutes les communes (9), l’exercice a duré 6 mois et s’est soldé par des cérémonies de remise de prix d’appréciation et d’encouragement (seaux avec couvercle) à tous les ménages qui ont participé au concours.

Pour Aoua Dembélé chargé de programme à la CN/CIEPA et coordonnatrice du processus, les femmes de communes participantes ont été à la manœuvre pendant tout le processus et de façon bénévole. Pour elle, l’accompagnement des femmes est un impératif dans une telle initiative. Elle a salué le militantisme de toutes ces femmes qui sont déterminées à faire aboutir l’exercice, qu’elles ont trouvé très utile pour le changement de comportement. Pour la chargée de programme, cette activité vise aussi à opérer un changement de comportement dans les communes, car le concours de par son processus a installé des habitudes de bonnes pratiques qui vont s’installer pour de bon.

Pour M Djouro Bocoum DNA de l’hydraulique, c’est une autre illustration du dynamisme de la CN/CIEPA qui accompagne l’Etat du Mali dans son combat pour l’eau potable de qualité pour les populations. Il a réitéré la disponibilité des services publics à accompagner les initiatives de la société civile pour que les populations disposent de l’eau de qualité tout en changeant leur comportement pour les bonnes pratiques.

C’est par la suite que l’on procède à la remise des prix constitués d’appareils de purification de l’eau WATA ; qui est un appareil qui produit du chlore. La production locale du chlore permet à la communauté d’améliorer la qualité de l’eau à un prix raisonnable. C’est dans cette dynamique que la CN/CIEPA et son partenaire la GIZ à travers le Programme Eau Potable et Assainissement (PEPA), ont souhaité remettre un appareil WATA aux communes lauréates.

Ce sont les communes de Fatoma (Mopti) ; Logo (Kayes) ; Koula (Koulikoro) qui ont reçu chacune un appareil WATA pour la purification de l’eau au bénéfice des populations. Le concours avait été organisé dans les zones d’intervention de la GIZ et ce sont quelques 450 foyers qui ont participé au concours.

Youba KONATE