La salle de conférence de l’ANAM a abrité une sobre cérémonie entre le personnel de ladite structure pour fêter la médaille de mérite national décernée au directeur général adjoint de l’ANAM par le ministre de la solidarité et de l’action humanitaire. Elle a enregistré la présence de deux conseillers du Ministère de tutelle Amadou Diallo et Abdoulaye Diabaté qui s’étaient accompagnés par le récipiendaire Sékou SANGARE ainsi que le directeur Général de l’ANAM. C’était le 21 Juillet 2017.

Cet homme à la personne de Sekou Sangaré est dévoué par la cause de l’action humanitaire. Et cela, se manifeste, depuis l’extension et le renforcement de la protection sociale auxquels le Gouvernement de la République du Mali a souscrit, et qui a abouti en 2009 à la prise en charge médicale gratuite des personnes en situation d’assistance sociale. C’est dans l’accomplissement de cette noble et exaltante mission que l’ANAM toute entière a été honorée par la distinction honorifique décernée à son DGA.

Dans cet exercice, aucun personnel de l’ANAM n’a ménagé ni son temps ni son énergie en vue de la réduction des inégalités, avec l’accompagnement du Cabinet et des structures du MSAH, ainsi que l’ensemble des partenaires, notamment, l’UNICEF, la FENASCOM, JIGISEMEJIRI et les ONG partenaires.

Qui est Sékou Tangara ?

Sékou SANAGARE, le DGA de l’ANAM, après ses études primaires et secondaires, fut admis à la fonction publique de l’Etat en qualité de Maître du Premier cycle.

Pendant sa longue carrière professionnelle, il eut un parcours politique assez élogieux, depuis l’UDPM jusqu’à l’avènement du pluralisme politique au Mali, au cours duquel il a toujours siégé dans un conseil communal de la commune V du district de Bamako en passant par son terroir natal, la commune rurale de Kassaro. Grâce à son abnégation, son souci d’aller de l’avant, il suivit une formation diplomate à l’INFTS, d’où il sortit comme administrateur de l’Action Sociale, qui le conduisit à la Direction Nationale de l’Agriculture et de l’Elevage, puis à la DNPSES.

Au sien de cette dernière Direction Stratégique, il a fait valoir ses qualités de travailleur méticuleux, dévoué et loyal, ceci lui a valu son repérage et sa nomination en 2011 au poste de DGA de l’ANAM où il a connu la consécration, que nous célébrons aujourd’hui.

Le Décret N° O739/P-RM du 21 septembre 2016, a officiellement décerné au DGA, le titre de Médaille Nationale du Mali.

Le lauréat Sekou SANGARE, s’est dit content de voir ses amis et collaborateurs fêter sa décoration qui est une très grande fierté pour lui aujourd’hui. Pour lui, seul le travail paye !

Abdramane SAMAKE