Ils sont 16 députés et 4 cadres de l’administration de l’hémicycle à être décorés par l’Etat malien sur proposition du président de l’Assemblée nationale. Dix récipiendaires ont été élevés au grade de Chevalier de l’ordre national et les dix autres ont eu la médaille d’étoile d’argent du mérite national avec effigie abeille. Parmi les récipiendaires, se trouve Amadou Thiam député élu en commune V du district de Bamako, non moins président de l’ADP Mali et président du groupe parlementaire ADP Maliba/Sadi.

Amadou THIAM est un cadre supérieur

Né le 21/03/1984 à Ségou en République du Mali, l’honorable Amadou Thiam est titulaire d’un MBA en Finance à l’ESG de Paris en 2012, d’un DESS en communication Media Evènementiel à l’ESG de Paris en 2011, d’une Maîtrise en Science d’Administration dans la Spécialité de Gestion des Ressources Humaines à l’Ecole Nationale d’Administration du Ghana 2007.

En 4 ans de carrière politique, l’honorable Thiam a été l’une des pièces maîtresses de l’hémicycle

Depuis son élection à l’Assemblée nationale dans la circonscription électorale de la commune V du district de Bamako, lors des législatives de 2013, l’honorable Amadou Thiam a occupé plusieurs fonctions importantes. Il est le président du Parti Alliance Démocratique pour la Paix (ADP Maliba) depuis 2015 ; il a été 2ème vice-président de l’Assemblée nationale du Mali (2014-2016).

À ce poste, il était chargé entre autres des questions relatives à l’énergie, l’eau, les industries, les mines, l’artisanat, le tourisme, les technologies et les affaires religieuses. Il a été président du Comité d’élaboration et de mise en œuvre du Plan stratégique de développement institutionnel de l’Assemblée nationale du Mali PSDIAN 2015-2025.

Il a par ailleurs été président de la commission de suivi de la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger ; chargé du parlement de l’UPCI (Union Parlementaire de la Conférence Islamique) de 2014 à 2015 ; président de la commission d’organisation de la Conférence de l’UPCI au Mali, chargé du Parlement de l’UIP (Union Inter Parlementaire) en 2016 ; président du Groupe parlementaire ADP Maliba-Sadi (de 2017 à ce jour) et enfin, 1er vice- président de la Plateforme «ANTE A BANA Touche pas à ma Constitution 2017».

Une expérience professionnelle en business plan, communication et consultation

L’honorable Thiam est Directeur Général de l’agence de communication DMC West Africa SARL de 2010 à nos jours. Cette agence a réalisé plusieurs projets comme l’élaboration de la stratégie de communication annuelle par rapport à l’appui à l’éducation nationale, l’élaboration de rapports mensuels sur le développement des nouvelles technologies et de l’éducation au Mali, la traduction de documents confidentiels de l’anglais en français (vice-versa).

Amadou Thiam a aussi été chef de Projet du Symposium des Mines de Guinée en mai 2011, chef de projet du Salon International des Mines du Sénégal en avril 2010 ; chef de projet des Journées Minières et Pétrolières du Mali (JMP) de 2009 à 2017 ; chef de projet du Salon International des Mines de Mauritanie en octobre 2012. Il était chef de Projet du Salon International des Mines du Sénégal en novembre 2012.

Il a à son actif l’élaboration du budget et de la stratégie financière du projet/Evènement ; l’élaboration de la stratégie de communication nationale pour la promotion du secteur minier. Il a aussi été le représentant officiel au Mali de Unitas Communications Royaume Uni de 2008 à 2010.

L’honorable Thiam a fait des recherches sur la production et la commercialisation du Pourghère au Mali et une étude de faisabilité du projet «Yamana volaille» Mali.

Le président de l’ADP Maliba dédie sa distinction au peuple malien en général et en particulier aux populations de la commune V du district de Bamako. L’honorable Amadou Thiam juge réconfortante cette reconnaissance de l’Etat.

André TRAORE

