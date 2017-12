Notre compatriote Aguibou Diarrah, qui a fait valoir ses droits à la retraite depuis juillet 2016, vient d’être récompensé par l’Association des Régions Frontalières Européennes. En effet, le prestigieux Prix transfrontalier “Sail of Papenburg” lui a été décerné, le 27 octobre dernier, pour ses engagements et sa détermination dans le cadre de la coopération transfrontalière. Cette distinction honorifique honore tout le peuple malien voire africain, pour qui connait le rôle important qu’a joué le récipiendaire sur la question transfrontalière en Afrique. Il est la 1ère personnalité africaine à recevoir ce Prix.

guibou Diarrah est réputé être une grande personnalité du Mali, mais il a été très discret et humble. Il a toujours servi son pays avec loyauté et détermination. Ce qui a été sa force. De l’avis de beaucoup de personnes de sa génération, Aguibou Diarrah fut un cadre exemplaire.

Il a occupé plusieurs postes de responsabilité, notamment celui de l’Ambassadeur du Mali auprès de plusieurs pays (Nigéria, Togo, Bénin, Tchad, Centrafrique…) avec résidence à Accra, au Ghana ; directeur national des frontières du Mali sous le président Alpha Oumar Konaré. Lorsque ce dernier fut président de la Commission de l’Union Africaine, il lui fit appel pour gérer la question des frontières. C’est ainsi que pendant plusieurs années, il fut le chef du Programme frontières au sein du Département de gestion des frontières avec résidence à Addis Abeba, en Ethiopie. Pendant ce séjour au niveau de l’Union Africaine, notre compatriote Aguibou Diarrah a démontré qu’il est vraiment un cadre hors-pair, prêt à servir pour le bien de l’Afrique. Il a su laisser un très bon souvenir avant de prendre sa retraite en juillet 2016. “La question des frontières constitue une pierre angulaire de tout ce que nous avons aujourd’hui comme crise. Dieu merci, nous sommes parvenus à créer une convention sur la coopération transfrontalière au niveau de l’Union Africaine. Il fallait cet instrument juridique que beaucoup de pays ont ratifié. Nous avons aussi initié une Journée africaine des frontières qui est célébrée le 7 juin de chaque année. C’est pour vous dire que j’ai eu à travailler pendant mon séjour à l’Union Africaine avec beaucoup d’organisations internationales comme la Commission de l’Union Européenne. J’ai également contribué à la construction d’un Centre de santé transfrontalière entre le Mali et le Burkina” se souvient l’ambassadeur à la retraite, Aguibou Diarrah, lors d’une rencontre avec la presse dont l’objectif était d’annoncer le prix qu’il lui a été décerné, le 27 octobre 2017, par l’Association des Régions Frontalières Européennes (ARFE). Il a reçu cette distinction honorifique, qui honore tout le peuple, des mains du secrétaire général de l’Arfe, Martin Guillermo Ramirez, en présence du président du Comité consultatif de l’Arfe, Jean Gable.

C’était à la faveur de la Conférence des Régions Frontalières Européennes tenue les 26 et 27 octobre 2017 à Badajoz où il était invité pour débattre sur cette question de frontières. Comme il fallait s’y attendre, les participants ont été très séduits et même impressionnés par son brillant exposé. Auparavant, Aguibou Diarrah avait présenté l’embryon du Programme frontalière de l’Union africaine (Aubp) lors d’un forum de l’Association des régions frontalières européennes (Arfe) à Strasbourg en 2006. Et l’Arfe a beaucoup coopéré avec lui dans divers projets et initiatives.

Voilà pourquoi, le Prix “Sail of Papenburg” lui a été décerné pour ses engagements et sa détermination dans le cadre de la coopération transfrontalière.

Aguibou Diarrah est donc la 5ème personnalité et le 1er Africain à recevoir cette distinction. Dans le passé, ce Prix a été remis à Elmar Brok en 2006, Michel Delebarre (Ancien président du Cdr) en 2008, Dr Viktor Freiherr (président du Comité consultatif de l’Arfe) à titre posthume en 2008 et à la Député Danuta Hûbnr (ancienne Commissaire européenne à la politique régionale) en 2013.

Il est nécessaire de rappeler que l’Association des régions frontalières européennes peut remettre le Prix transfrontalier “Sail of Papenburg” donné en 2002 par la région Ems Dollart, également à des personnalités individuelles. “Ce Prix est décerné à des personnalités du mérite, qui promeuvent l’idée de l’unification européenne – en particulier dans le domaine de la coopération transfrontalière – en termes politiques, culturels, sociaux, économiques et intellectuels, soutenant ainsi l’Arfe dans la réalisation de ses objectifs et d’effectuer ses tâches. Par conséquent, l’Association des régions frontalières européennes n’entend pas simplement se référer aux problèmes non résolus aux frontières intérieures et extérieures de l’Europe de manière répréhensible, mais veut aussi montrer des voies vers une solution pratique de cette question urgente” précisera Aguibou Diarrah.

Aguibou Diarrah dédie cette distinction tout d’abord à sa mère, décédée le 6 décembre 2015, et à toute sa famille notamment à son père qui a consacré toute sa vie à l’Afrique. Sans oublier les patriotes africains.

