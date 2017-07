Le ministère de la Défense et des Anciens Combattants a abrité le 24 juillet 2017, la cérémonie de décoration de 05 éléments de la force Barkhane dont son commandant sortant le Général de Division François Xavier de Woillemont. La cérémonie a enregistré la présence de l’ambassadrice de la France au Mali, Evelyne Descorps.

Avant de rencontrer le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, la délégation conduite par le Commandant sortant en compagnie du nouveau commandant Barkhane, le Général Bruno GUIBERT, a été reçu en audience par le Chef d’Etat-major Général des Armées, le Général M’Bemba Moussa Keïta. Au sortir de cette audience tenue à huis-clos, le Général Woillemont a déclaré que les échanges ont porté sur les questions de sécurité. Il a ajouté que Barkhane échange régulièrement avec les autorités militaires sur la meilleure façon de lutter efficacement contre le terrorisme.

A la faveur de la rencontre avec le MDAC, le Commandant sortant de Barkhane, le Général François Xavier de Woillemont a été fait Commandeur de l’Ordre National du Mali à titre étranger. Le Général de Brigade, Patrick Gournay a été fait Officier de l’Ordre National à titre étranger ainsi que le Général Stéphane Millet. Le Colonel Marc Conruyt et le médecin en chef Philipe Ausset ont été élevés au grade de Chevalier de l’Ordre National du Mali à titre étranger.

Le Général de Division François Xavier de Woillemont a déclaré qu’il tire un bilan très positif après une année à la tête de Barkhane. Pour lui, la force Barkhane se félicite des exploits réalisés avec les FAMa et la stratégie menée dans la lutte contre le terrorisme est très délicate, mais bonne. Il a ajouté que cette lutte requiert beaucoup de patience et de ténacité, car le terroriste n’est pas un ennemi classique. Selon le Commandant sortant de Barkhane, les résultats obtenus sur le terrain profitent non seulement à la coopération mais, aussi à la population qui est à protéger à tout prix.

Le Général Woillemont s’est dit très honoré et fier d’avoir combattu auprès de ses frères d’armes maliens qui, selon lui, seront bientôt aptes à défendre d’une manière autonome l’intégrité de leur territoire. Il dit repartir avec un très beau souvenir du Mali et sera un porte-parole de l’issue favorable que notre pays va connaître dans cette lutte. Le Général Woillemont fonde un espoir total sur la force du G5 Sahel pour endiguer le terrorisme au Mali.

Le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, Tiéna Coulibaly a, au nom des plus hautes autorités du Mali, adressé ses sincères remerciements à la France plus particulièrement aux soldats de la force Barkhane. Il les a rassuré que l’Etat malien est conscient du sacrifice budgétaire et humain que la France consacre à cette lutte. Pour conclure, le ministre a salué les soldats de Barkhane qui opèrent dans des conditions très difficile et a souhaité un bon retour à ceux qui sont en fin de mission.

