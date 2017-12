Afin de donner une meilleure visibilité aux entreprises nationales et étrangères qui opèrent au Mali, un sondage intitulé ‘‘ Les Clés de la performance’’ a été réalisé par l’Agence de communication globale ‘‘ Miroir Média’’. A l’issue de ce sondage, une cérémonie de remise des trophées aux 15 entreprises lauréates s’est déroulée le vendredi 24 novembre 2017 au Relais touristique Tin-Bouctou size à Magnambougou. L’événement était parrainé par le Directeur général du Fonds de développement économique, Noury N’Dyne Sanogo.

Pour cette première édition, 15 entreprises répondant aux critères des trophées «LES CLÉS DE LA PERFORMANCE » ont été retenues sur 100 entreprises évoluant dans différents secteurs d’activités, a indiqué la directrice déléguée de l’Agence de communication globale ‘‘Miroir Média’’, Mme Ganaba Mariam Maïga. L’indice, la performance et le management sont les critères qui ont été choisis, a-t-elle ajouté.

À cet effet, dans la catégorie ressources humaines, la société Universel Prestation service a été élue meilleure prestataire de l’année. Pour son Président Directeur Général, Boubacar Toutou Kanté, ce prix marque le couronnement de plusieurs années de travail au service des entreprises. Pour lui, Universel Prestation Service, au delà de la double satisfaction, doit maintenir cette performance qui va au-delà des frontières. Voilà pourquoi depuis quelques années, les responsables d’UPS -RH se sont investis à l’extension de son réseau dans la sous région. Cette société d’expertise 100% malienne est présente en Côte d’Ivoire (Abidjan Korhogo, Man et Tingrela), en Guinée (haute Guinée et la Guinée forestière) et bientôt au Ghana et au Sénégal.

À noter que UPS RH a été créée en février 1992 et gère plus d’un millier de travailleurs sur les différents chantiers à travers le pays d’où sa participation active au développement du Mali en faisant la promotion de l’emploi.

