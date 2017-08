L’administre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Pr Assetou FounèSamaké Migana présidé le samedi 5 août dernier au CNAM (ex Institut Marchoux), la cérémonie de célébration de la médaille d’argent que le Mali a remportée au concours international de robotique tenu respectivement à Dakar du 11 au 13 mai 2017 pour le PARC (PanafricanRobotic Compétition), puis aux Etats-Unis du 16 au 18 juillet dernier.

L’une des missions du département de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique est la Promotion de la Culture Scientifique. Conformément à cette orientation, le Ministère a organisé du 1er au 3 décembre 2016, la 1ère édition de la Fête des Sciences. Cette 1ère édition a été un véritable espace d’échanges, de vulgarisation des sciences et de réflexion afin de formuler des propositions concrètes pour attirer plus d’élèves et d’étudiants vers les sciences.

C’est dans cette optique et en collaboration avec l’Association iNERDE que le département a lancé les activités sur la robotique le 18 mars 2017 à la Cité des Enfants de Bamako. Lesquelles visaient à former et de faire participer des jeunes maliens aux concours de robotique qui ont eu lieu respectivement à Dakar, du 11 au 13 mai 2017 pour le PARC (Panafrican Robotic Compétition), puis aux Etats-Unis du 16 au 18 juillet 2017.

Les élèves ont été contactés à travers les écoles, les CAP et les Académies d´Enseignement. C’est ainsi qu’une vingtaine d´élèves du niveau Fondamental (2ème cycle) et une autre du niveau Lycée ont été sélectionnées.

Les élèves et étudiants présélectionnés ont suivi une formation accélérée pendant deux mois en STEM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques). Ce qui leur a permis de faire le montage des robots, en vue de les faire fonctionner. La formation de l’équipe malienne pour les différentes compétitions a été assurée à iNERDE.

Par la suite, douze élèves dont six du Lycée et six du cycle fondamental ont été de nouveau sélectionnés pour Dakar. Et enfin, six issus des lycées ont été sélectionnés pour les Etats-Unis.

La délégation malienne impressionne par ses talents à Dakar

L’équipe sélectionnée pour participer à la compétition de Dakar a pris le départ au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique le 13 mai 2017. Simples observateurs pour cette édition du PARC, car la compétition était réservée aux seuls Sénégalais, les membres de l’équipe du Mali ont tout de même impressionné le public, en démontrant toute leur créativité et ingéniosité au cours de l’évènement.

De retour de Dakar, iNERDE a mis l’accent sur la formation des jeunes retenus pour l’étape de Washington. L’équipe a travaillé d’arrache-pied sur les Sciences Appliquées pour l’obtention d’un trophée pour le Mali. Elle a fait plusieurs démonstrations avec le robot qu’elle a conçu et qui devait aller à la compétition. Ce robot a ainsi été présenté à la ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique au cours d’une cérémonie organisée à cet effet.

L’équipe s’est envolée pour Washington le jeudi 13 juillet 2017. La Compétition Internationale sur la robotique, organisée par First Global, a regroupé du 16 au 18 juillet 2017, des jeunes lycéens de 157 pays à travers le monde.

Médaille d’argent pour le Mali

A Washington, l’équipe malienne qui a compéti dans la catégorie 3, a su porter très haut, le drapeau malien, en remportant la médaille d’argent le mardi 18 juillet 2017.

C’est pour exprimer la reconnaissance de tout le peuple malien à cette délégation que la ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Pr Assetou Founè Samake Migana organisé une cérémonie en leur honneur le samedi 5 août dernier. Elle avait à ses côtés, le ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, Pr Samba Sow et le représentant du Maire de la Commune IV.

Dans son intervention, le représentant du Maire de la Commune IV a félicité les médaillés pour leur succès à cette compétition internationale avant de remercier la ministre pour ses initiatives de promotion des sciences et de la technologie au Mali.

A sa suite, la ministre Assetou Founè Samaké Migana exprimé sa joie pour cette médaille remportée par la délégation malienne. Selon elle, c’est le résultat de la détermination de tous les acteurs impliqués dans le processus. Elle a remercié les encadreurs, les élèves, les parents d’élèves, les partenaires dont INERDE, l’AFIMA pour ce résultat obtenu. Un résultat qui prouve selon elle, que la science n’est plus un mystère.

Lors de cette cérémonie, il y’a eu une synthèse sur la participation du Mali aux deux compétitions dont le PanafricanRobotic Compétition (PARC) au Sénégal et FIRST GLOBAL aux Etats-Unis.

La cérémonie a pris fin par la remise d’attestations aux participants qui n’ont pas été sélectionnés pour l’étape de Washington et par le lancement officiel du Camp d’été iNERDEqui est un autre programme qui vise à donner des opportunités aux élèves d’être en contact direct avec les acteurs du monde des sciences et de l’innovation technologique.

M.D