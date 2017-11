Le Magazine K1 Walé People vient de dévoiler la liste des 50 jeunes les plus influents du Mali parmi lesquels 21 seront sélectionnés pour le Prix Madou Dakolo du jeune le plus influent du Mali, au cours d’une soirée prévue courant février 2018. Déjà, l’ancien Premier ministre Moussa Mara et l’actuel ministre de la Communication et de l’Economie Numérique Arouna Modibo Touré sont lauréats de ce prestigieux Prix respectivement en 2016 et 2017.

Pour ceux qui ne le savent pas, K1 Walé People est un magazine économique qui a vu le jour il y a quelques années. C’est une initiative de jeunes Maliens soucieux de l’avenir de leur pays avec à leur tête Cheicknè Abass Koïta. L’une de leurs ambitions est de jouer leur partition dans le développement socio-économique du Mali.

Après le succès des deux premières éditions (2016 et 2017) les organisateurs sont désormais à pied d’œuvre pour l’organisation de la troisième édition. Ils viennent de lancer officiellement cet événement dont le but est de récompenser de jeunes Maliens qui se sont distingués dans le cadre du développement du Mali. Pour ce faire, une liste de 50 jeunes de différentes catégories et domaines d’activités a été dévoilée cette semaine.

Selon l’initiateur du projet, Cheicknè Abass Koïta, les 50 jeunes ont été sélectionnés suivant des critères bien déterminés. “Il faut être âgé de 18 à la quadragénaire, avoir plus de personnes possibles sous son influence, être présent dans plusieurs domaines et user activement de son pouvoir d’influence. Voilà un peu certains critères. Pour ce faire, nous avons mis en place un Comité technique afin de désigner les nominés par catégorie. Ils seront soumis au vote populaire par des internautes à 30%, à travers un lien via notre page Facebook et la radio. Après, nous allons sélectionner 21 jeunes parmi les 50, qui seront ensuite finalistes. Au cours d’une soirée prévue courant 2018, nous allons primer le plus jeune influent du Mali. Il sera récompensé par le Prix Madou Dakolo” précisera-t-il.

Ainsi, dans la catégorie “Décideurs d’aujourd’hui et de demain” on retrouve de grosses pointures, à l’image de l’ancien Premier ministre Moussa Mara, le ministre de l’Economie et des Finances, Dr Boubou Cissé, le ministre de la Communication et de l’Economie Numérique Arouna Modibo Touré, le ministre de la Culture Mme N’Diaye Ramatoulaye Diallo, le secrétaire général adjoint de la Présidence Moustapha Ben Barka, le président de la Commission de défense de l’Assemblée nationale, l’Honorable Karim Kéïta, le vice-président de l’Assemblée nationale Moussa Timbiné, l’ancien ministre et député Me Demba Traoré (Cadre du parti Urd), l’Honorable Amadou Thiam (vice-président de l’Adp-Maliba) le directeur général de l’Energie du Mali (Edm-sa) Dramane Coulibaly. Sans oublier le Professeur Clément Dembélé, Hawa Dème de la diaspora malienne, l’Honorable Zoumana N’Tji Doumbia, le jeune banquier Sidi Diallo ou encore le jeune Boubacar Dabo, classé 1er national au Baccalauréat malien de 2017.

Dans la catégorie “Les âmes de la Nation” on retrouve le jeune opérateur économique Mama Lah (Pdg de la Société Lah et Fils) Mama Djiby Yatassaye (jeune entrepreneur) Aly Yattassaye (Pdg du Groupe Yattaly qui regroupe 6 entreprises) Aïssata Diakité (Pdg de Zabban Holding) Youssouf Konaté dit Da Transit (Pdg de Da Transit) Barou Diarra dit Le Gros-ba (Pdg de la Société Diarra Transit & Trans) Yacou Sountra (entrepreneur de son état vivant à Mopti) Baba Sissoko (Pdg de l’entreprise Kasso) et Gagny N’Daou (patron de la Société CEO de Sotraka).

Ils sont tous des jeunes très dynamiques à être nominés dans la catégorie “Les faiseurs d’opinions” parmi lesquels figurent l’animateur de Klédu et d’Africable Télévision Yéli Mady Konaté, l’activiste Ras Bath, Cheick Harouna Sankaré (président du Mouvement pour l’Union des Maliens) le Prêcheur Chouala Bayaya Haïdara, Cheick Oumar Coulibaly dit El Farkou (Guide religieux de l’Association musulmane Iqmaldine) Kassim Traoré (journaliste à la radio Klédu et au journal Le Reporter) Alou Badra Haïdara (directeur de publication du journal Aujourd’hui) Bouba Fané (Pdg de Mali Evénement et initiateur du festival Sida Foot).

Les nominés de la catégorie “Les Patrimoines sociaux vivants” sont la star de la musique malienne Sidiki Diabaté, le jeune artiste Iba One, M’Bouillé Koité (lauréat du Prix Découvertes RFI 2017) Boubacar Sangaré dit Tom (Pdg de Tom Production et initiateur de Mali Star sur l’Ortm) Abou Guittèye (Pdg de Africa Scène) Warren G Kéïta (organisateur des spectacles et très connu dans le milieu du showbiz).

Le président-directeur général de Créacom Afrique, Hamidou Sampy, le Manager général de l’Agence Spirit Mccan Sidi Danioko, Nana Diaby dit Phiphi Show (directrice générale de l’Agence Phiphi Plus) Fansé Sanogo (producteur et réalisateur de Clip) font partie des nominés. Sans oublier la basketteuse Nagnouma Coulibaly, l’international malien Ives Bissouma, l’Agent de joueur Fifa Séran Diabaté ou encore le jeune humoriste Kali Diaby dit Yaro.

Dans la catégorie “Les Phénomènes de la grande école”, il s’agit de la star Diaba Sora, Ballilu Montana, Ali Badra Diakité (Promoteur de Ali 24) et Kyassou P.

Il est nécessaire de rappeler que le Prix Madou Dakolo du jeune le plus influent a été décerné à deux personnalités. Il s’agit de l’ancien Premier ministre Moussa Mara en 2016 et du ministre de la Communication et de l’Economie Numérique Arouna Modibo Touré en 2017. Qui sera le lauréat de la 3ème édition ? Rendez-vous au mois de février lors de la soirée de récompense prévue dans un hôtel de la place.

Kassoum THERA

Commentaires via Facebook :