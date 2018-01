Le président de la République, Grand Maître des Ordres nationaux du Mali, Ibrahim Boubacar Kéita, a procédé le samedi 30 décembre 2017 à la décoration des sommités de la musique malienne et de l’artiste sénégalais Baba Maal (voir la liste des récipiendaires en encadré). Cette distinction, aux dires du président IBK, est la meilleure manière de magnifier l’excellence, la reconnaissance du peuple malien envers ces artistes.

Pour le président Ibrahim Boubacar Kéita, la cérémonie de décoration est une reconnaissance du mérite et de justice et aussi la célébration des artistes qui ont rendu agréables des soirées en portant au firmament le Drapeau du Mali partout où ils ont été sollicités. En remettant la décoration de « Cubain », le président IBK a demandé pardon à ce dernier pour sa décoration tardive et à certains de ses compagnons du Biton qui sont décédés sans avoir été honorés de la sorte. A Taras, il dira que la nation devait penser plus tôt à lui, mais qu’il n’est jamais trop tard pour rectifier cette injustice. A Cheick Tidiane Seck, il dira qu’avec son clavier, il fait jaillir le bonheur chez les mélomanes. A Nahawa Doumbia, il indiquera que personne ne pourra contester sa décoration qui est méritée.

Très reconnaissants, les récipiendaires n’ont pas manqué de remercier IBK pour ce geste qui les honore et qui les encourage à s’engager davantage dans la promotion de leur pays, partout où ils seront sollicités. Ils ont témoigné leur reconnaissance avec le morceau « Baalakoulandjan, Simbo Ala k’i son si la ». Chanté par Kassémady Diabaté, ce morceau n’a pas laissé IBK indifférent. Très sensible, il claquait les doigts tout en secouant la tête.

Avant la remise des distinctions, les récipiendaires et de jeunes artistes, sous la conduite du Maestro Boncana Maïga, ont égayé le président et ses invités avec des chants dédiés à la paix et à réconciliation au Mali. Venu de son Sénégal natal, Baba Maal a chanté la paix car, à ses dires, « le Mali est un bijou pour l’humanité. Il faut donc la paix au Mali ». Il a dédié son 2e morceau à l’éducation de la jeune fille avant de remettre au président un exemplaire du livre sur sa biographie. Et IBK de réagir que Baba Maal est un chantre dont la voix fait plaisir.

Siaka DOUMBIA

Les Récipiendaires sont:

Commandeurs de l’ordre national du Mali (4): Ami Koita, Kandia Kouyaté, Baba Maal (Sénégal).

Officiers de l’Ordre national du Mali : Boncana Maïga, Salimata Sidibé, Kassémady Diabaté, Nahawa Doumbia, Djélimady Tounkara, Cheick Tidiane Seck, Fissa Maïga, Mariam Bagayoko, Moussa Tarawélé dit « Taras ».

Chevaliers de l’Ordre national du Mali : Fatoumata dite Mah Kouyaté N° 1, Aboubacar Kissa dit « Cubain », Modibo Kouyaté.

Commentaires via Facebook :