Welcome! Log into your account

‘’Gand démocrate’’, IBK est désaimais dépositaire des valeurs démocratiques dans notre pays, en Afrique et dans le monde. Si l’on se réfère aux conclusions du prix Mandela pour la démocratie. Le comité du Prix Mandela 2016 a dévoilé les personnalités et institutions choisies pour récompenser leurs actions louables en faveur de l’Afrique et de la paix dans l’esprit de Nelson Mandela. C’est un communiqué de la Fondation Mandela qui annonce qu’à l’instar de Macky Sall du Sénégal et du Roi Mohammed VI du Maroc, le président de la République Ibrahim Boubacar Kéita est auréolé du prestigieux prix Mandela pour la démocratie de 2016.

You are going to send email to