Organisé par l’agence ‘’yeelen communication’’, et AMMI MARKETIC ce grand rendez-vous apportera un plus dans le monde des nouvelles technologies au Mali.

Il s’agit d’une cérémonie à travers laquelle douze lauréats seront primés à l’issue d’un processus de sélection rigoureux intégrant les votes de la communauté technologique. Startups de l’année, entrepreneurs, blogueurs mais aussi fournisseurs de télé-services, toute la communauté numérique est concernée par cet évènement appelé ‘‘TICS AWARDS’’. Pour cette 2ème édition un jury de professionnels du secteur sera réuni pour mieux procéder aux sélections.

L’objectif de cet évènement, nous explique-t-on, est de permettre la mise en valeur un secteur transversal, novateur et générateur d’emplois qu’est le numérique. Lors de cet évènement, les TIC maliennes vont jouir d’une opportunité unique d’accroitre leur visibilité auprès du grand public, des partenaires et des autorités compétentes.

L’évènement se déroulera à travers une soirée de gala au palais des sports à Bamako. Soirée qui sera marquée sur une exposition technologique à partir de 20h00 avec de nombreux exposants attendus. Les festivités se poursuivront par la remise des prix à partir 21H30. Humoristes artistes et chanteurs rejoindront la scène pour immortaliser l’instant et inscrire ces Awards dans la mémoire collective. Ce, en présence des autorités maliennes et plusieurs autres partenaires et secteurs impliqués dans de le développement des TIC.

12 lauréats seront primés pour cette deuxième édition.