L’Association des Pionniers du Mali vient d’honorer une des mémoires vivantes du mouvement. Il s’agit de Bakary Konimba Traoré dit «Bakary Pionnier » qui a été honoré à travers une exposition photo et un hommage pour ses inlassables efforts en faveur de cette association. La cérémonie d’hommage qui avait cadre la Maison des Jeunes de Bamako était placée sous l’égide du Ministre de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne, Amadou Koïta, en présence du récipiendaire de la distinction et de nombreuses personnalités de marque.

Si, au Mali, la plupart des grands hommes ne reçoivent des distinctions qu’à titre posthume, Bakary Konimba Traoré en fait exception à la règle. Car, il a reçu une distinction de son vivant par ses camarades de l’association des Pionniers. C’était lors des Journées d’Activités Socio Educatives (JASE 2017).

La cérémonie d’hommage couplée à une exposition photos de Bakary Konimba Traoré est une initiative de l’agence Diawara Communication en partenariat avec l’Association des Pionniers du Mali et la Maison des Jeunes de Bamako.

Dans son intervention, le Commissaire Général de l’Association des Pionniers du Mali a salué M. Diawara, l’auteur de l’expo photos à la base de cet hommage rendu à «Bakary Pionner».

Nous ne sommes guère surpris par cet acte ; car, cela n’est pas une première. Vous incarnez l’idéal au quotidien, vous pensez plus aux autres qu’à votre personne puisque vous vous êtes dit que le bonheur personnel est haïssable. «Ce qui est une qualité rarissime de nos jours», s’est réjoui Tidiani Coulibaly.

Parlant de la distinction proprement dite, le Commissaire Général dira que l’immortalisation de cette légende, cette fierté malienne qu’est Bakary Konimba Traoré est un devoir de reconnaissance pour les pionniers du Mali. Car, l’Homme est devenu un modèle pour les jeunes d’aujourd’hui.

Le Ministre de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne a qualifié de référence Bakary Konimba Traoré pour avoir tout donné de lui, durant toute sa vie, pour le Mali et il continue à en donner. Rien qu’à voir ses photos dont certaines datent de 1960 ou 1963. A travers ces images, on se rend compte qu’il est un grand Homme qui mérite cet hommage.

A la retraite aujourd’hui, il inspire les jeunes générations. Dans les jours à venir, on fera visiter ces photos par les élèves et universitaires afin qu’ils s’inspirent de son exemple pour réussir dans la vie.

Un mot qui n’a pas laissé le récipiendaire indifférent qu’est Bakary Konimba lui-même.

«Cet hommage me revigore et me pousse à aller de l’avant. Sur mon état civil, j’ai 70 ans. Dans mon cœur, j’ai entre 20 et 40 ans. Ces photos me donnent l’occasion de revigorer mon énergie. Je dis aux gens, mon mental, mon psychique et intellect. Je suis une personne à mobilité physique réduite, ce sont des problèmes physiques et matériels et on peut trouver une solution à cela », a affirmé Bakary Konimba Traoré.

En guise d’encouragement à mener son combat pour l’émergence du mouvement pionnier, l’Association a remis un foulard rouge des Pionniers. Une remise appréciée à sa valeur par le récipiendaire lui-même.

La visite des expositions photos a mis un terme à cette cérémonie.

Ambaba de Dissongo