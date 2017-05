Nommé par décret 2016-0738 /PRM du 21 septembre 2016 au grade de Chevalier de l’Ordre national, Abdallah Ag Idias Imick, est l’un des plus jeunes récipiendaires des dernières distinctions honorifiques décernées par le président de la République, Grand maître des Ordres nationaux.

 A la faveur d’une cérémonie organisée le lundi dernier par le ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Abdallah Ag Idias Imick, à l’instar de ses autres collègues récipiendaires, a reçu sa médaille de Chevalier de l’Ordre national des mains du ministre Mme Kéita Aïda M’Bo.

Chargé de missions depuis bientôt cinq ans au ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Abdallah Ag Idias Imick, est détenteur d’un DESS en audit comptable et financier et d’une maîtrise en gestion, le jeune cadre a commencé sa carrière professionnelle dans les collectivités et les projets de développement avant d’intégrer en 2012 le cabinet du ministre de l’Artisanat et du Tourisme, Ousmane Ag Rhissa. Une année plus tard, soit en 2013, Abdallah Ag Idias Imick a été reconduit par le même ministre Ag Rhissa, nommé à la tête du l’Environnement et de l’Assainissement.

Discret mais efficace, très disponible, le jeune cadre fut reconduit par le ministre Ousmane Koné dans son cabinet en 2015.

Promu à la tête du ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable en 2016, Mme Kéita Aïda M’Bo, n’a pas attendu fort longtemps pour détecter le talent et la disponibilité de M. Abdallah, rompu à la tâche, le confirma à son poste de chargé de mission. Au total, l’homme a conseillé cinq ministres du gouvernement.

Socialement irréprochable, Abdallah fait partie de la fierté de la jeunesse malienne. Véritable bourreau du travail, Abdallah Ag Idias Imick est reconnu et réputé pour son assiduité au travail et sa rage à relever les défis professionnels.

Il fait partie de la catégorie d’agents qui perdent la notion du temps lorsqu’il s’agit de conduire un dossier diligent. Abdallah est parmi les premiers à être en poste et ne le quitte qu’après avoir épuisé le volume du travail à faire. Cet engagement lui a valu d’être responsabilisé par le ministre Ousmane Koné, lors de son passage au MEADD, point focal chargé du suivi des instructions du Premier ministre au niveau du département de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable. Cette responsabilité a été une nouvelle source de motivation pour le jeune.

A ce jour, ce jeune de moins de 35 ans, est l’un des jeunes travailleurs de l’histoire du département de l’Environnement à être médaillé Chevalier de l’Ordre national.

Le ministre Mme Kéita Aïda M’Bo n’a pas manqué de féliciter l’ensemble des récipiendaires qui, selon elle, ont bien mérité les reconnaissances de la nation malienne. Elle a dans la même veine encouragé ses autres collaborateurs à plus d’engagement pour être un jour distingué par la nation.

Pour sa part, Abdallah Ag Idias Imick a remercié les autorités pour cette marque de confiance. Il a réaffirmé son engagement après cette distinction à redoubler d’effort afin d’accomplir les missions à lui assignées.

O.D