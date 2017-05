Elevé au grade de Chevalier de l’ordre national en 2016, Dr. Ibrahim Togola, président de Mali Folke Center et du Reso-climat et membre du comité de pilotage de l’AEDD, a reçu ce lundi 15 mai 2017 sa médaille de Chevalier de l’ordre national des mains du ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable, Mme Kéita Aïda M’Bo.

Ingénieur et homme d’affaires, Dr Togola, très actif dans la promotion des énergies renouvelables et fervent défenseur de l’environnement au Mali et en Afrique depuis 15 ans avec comme objectif d’offrir aux populations des opportunités de développement durable.

Premier Africain lauréat du prix Albert Einstein en  2014 pour ses œuvres dans le domaine des énergies renouvelables en phase avec l’environnement, Dr. Ibrahim Togola, est aussi président du Conseil d’administration du Reso-climat. Fort d’une centaine d’ONG, Reso-climat joue un rôle important aux côtés de notre pays dans la lutte contre les changements climatiques à travers la mise en place des projets structurants entrants dans le cadre de l’atténuation et d’adaptation, à savoir le PAIRCC et le dernier en date est le PIL-ADCC. Deux projets qui sont financés à hauteur de plusieurs milliards de F CFA par des partenaires techniques et financiers auprès de notre pays pour lutter contre les changements climatiques. Président  également de Mali Folke Center Nièta (MFC), Dr. Togola, est aussi très réputé dans le domaine de l’amodiation. Installé dans le cercle de Bougouni, où il dispose de plusieurs hectares de forêt qu’il entretient à travers un consortium établi avec l’Etat malien dans le cadre de la sauvegarde des espèces en voies de disparition.

Pour Dr. Togola : « c’est un grand honneur de recevoir cette distinction honorifique qui n’est autre que le fruit d’un travail collégial au niveau de MFC, à l’AEDD en faveur de l’environnement. Elle prouve à suffisance que les plus hautes autorités sont reconnaissantes et observent les actes que nous posons chaque jour dans le cadre de la protection de la biodiversité ». Il a  pris l’engagement au nom de son équipe de redoubler d’effort  pour  plus d’action en faveur de l’environnement dans notre pays.  En dehors de l’environnement, Dr Ibrahim Togola est un passionné des énergies renouvelables. Le natif de Kolokani pense que l’accès à cette source d’énergie est un préalable à notre développement économique. Selon lui, il permettra de fournir de l’électricité à partir de sources renouvelables, en particulier les systèmes photovoltaïques, de créer des emplois et d’offrir aux enfants villageois de bonnes conditions d’études, de conservation des aliments, des soins médicaux dans les centres de ruraux et des activités génératrices de revenus.

O.D.