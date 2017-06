La cérémonie, empreinte d’une solennité singulière, s’est déroulée le vendredi 2 juin 2017 dans les locaux du Ministère de la Justice en présence des familles et collègues des récipiendaires et du grand chancelier des Ordres nationaux, le général Amadou Sagafourou Gueye. Le ministre de la Justice était représenté par le secrétaire Général Sombé Théra.

Les récipiendaires sont des magistrats dont deux anciens secrétaires généraux du département, des greffiers et autres personnels de la justice qui se sont distingués de façon honorifique pour service rendu à la nation. Dix dont l’actuel directeur des affaires judiciaires et du sceaux, Christian Idrissa Diassana, l’ex Segal de la justice, Fotogoma Théra, son successeur au secrétariat général, non moins l’actuel président de l’office central de lutte contre l’enrichissement, Mounini Guindo, ont été décorés de la médaille de Chevalier de l’Ordre national du Mali par le Grand Chancelier des Ordres Nationaux du Mali, au nom de son Excellence, le Président de la République du Mali, Grand maitre des Ordres nationaux. Les quinze autres dont des greffiers et agents du ministère de la Justice recevaient des mains du secrétaire Général Sombé Théra, la décoration du Mérite National avec « Effigie Abeille ».

Dans son allocution, le grand chancelier des Ordres nationaux, le général Amadou Sagafourougueye a invité les récipiendaires à davantage d’ardeur et souhaité que leurs actions puissent servir d’exemple auprès de la jeune génération.

En retour et au nom des récipiendaires, le porte-parole Mounine guindo a remercié les plus hautes autorités pour cette marque de confiance tout en mesurant la valeur et le symbole des titres.

Pour sa part, le Secrétaire Général du Ministère de la Justice, Sombé THERA, représentant le ministre leur a fait le signe de la reconnaissance de la nation toute entière en récompense de leur mérite au cours de leurs nombreuses tâches au service du pays tout en les félicitant. Il a encouragé chacun d’eux à persévérer sur cette voie pour la construction de l’édifice nationale.

Daniel KOURIBA