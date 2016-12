Welcome! Log into your account

Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KÉÏTA, à l’instar de ses homologues Macky SALL du Sénégal et le Roi Mohammed VI du Maroc, fait partie des personnalités ou institutions choisies pour récompenser leurs actions louables en faveur de l’Afrique et de la paix dans l’esprit de Nelson Mandela, annonce le document reçu de la Fondation Mandela.

Le prix de la Démocratie a été décerné au Président de la République, Ibrahim Boubacar KÉÏTA pour son immense contribution à la consolidation démocratique au nord du Mali à travers l’Accord d’Alger, à la stabilisation politique et sécuritaire du Mali et par ricochet à la stabilisation du Sahel.

