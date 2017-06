Le Centre de Formation des Collectivités Territoriales a servi de cadre pour la cérémonie de remise de financements aux bénéficiaires du Fonds Compétitif pour la Recherche et l’Innovation Technologique (FCRIT) hier jeudi 29 juin. C‘était sous la présidence du Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga, en présence du ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Assetou FounèSamaké Migan et de plusieurs membres du gouvernement.

Dans son intervention, la ministre Assétou Founé Samaké Migan a rappelé que le Fonds Compétitif pour la Recherche et l’Innovation Technologique (FCRIT)a été créé depuis 2011. « Avec la mise en place de ses textes, le FCRIT a été officiellement lancé le 08 avril 2017. Les domaines prioritaires ont été portés à la connaissance des postulants à travers un avis d’appel à candidatures », a-t-elle expliqué. Avant de poursuivre que c’est à la date du 8 mai 2017 que 305 projets de recherche ont été soumis par les chercheurs. Et les domaines couverts par les projets de recherche sont entre autres, l’agronomie, l’environnement et l’élevage. Il s’agit de 69 projets en santé humaine, 11 en sciences et technique de l’ingénieur, 30 en lettres et sciences humaines, 7 en sciences juridiques et politiques, 16 en sciences économiques et gestion et 14 en maths, physique et chimie.

Sur les 305 propositions soumises dit-elle, 196 ont eu une note supérieure ou égale à la moyenne, soit 64%. Le budget total demandé par les 196 projets ayant obtenu la moyenne est de 20 296 151 598 FCFA, a expliqué la ministre.

« Cependant l’enveloppe budgétaire disponible qui est de 2 330 000 000 FCFA ne pourra pas financer l’ensemble des projets jugés pertinents et de qualité. Les meilleures propositions ont donc été sélectionnées et vont recevoir le financement », a déclaré la ministre.

Pour sa part, le Premier ministre, Abdoulaye Idrissa Maïga a indiqué que cette remise de financements du FCRIT aux lauréats est un véritable créneau pour le financement interne de la recherche au Mali.

« Le FCRIT contribuera à combler le déficit criard dont le financement de la recherche a fait l’objet pendant de très longues années », a-t-il dit. Avant de souligner que le gouvernement a décidé de la financer en vue de booster la production scientifique et de contribuer au développement durable du pays. Selon le Premier ministre, l’idée de la création du Fonds Compétitif pour la Recherche et l’Innovation Technologique est née depuis 2009 lorsque la vente de la SOTELMA a permis de lui attribuer la somme de 500millions FCFA comme fonds de départ. Pour lui, le fonds est destiné à financer les activités de recherche répondant aux besoins prioritaires de développement du pays.

A en croire le Premier ministre, en décidant de financer la recherche, le gouvernement du Mali, soucieux du développement socio-économique du pays a voulu également être en phase avec les conventions internationales qu’il a ratifiées, entre autres la stratégie 2024 de l’Union Africaine, les Objectifs du Développement Durable pour une croissance économique inclusive, la paix et la stabilité dans le pays.

Aoua Traoré