C’est le tout premier Malien agrégé de l’histoire du Mali dans le domaine des Sciences économiques et de Gestion, option GRH

La Communauté universitaire s’élargit. Le premier agrégé malien en sciences économiques issu du 18ème concours d’agrégation de Yaoundé 2017, Pr. ZakariYaouKaka a été couronné de sa toge, le vendredi 09 mars 2018 par les maitres de la recherche.C’est la Faculté des Sciences économiques et de Gestion (FSEG), dont relève le lauréat qui a servi de cadre pour la cérémonie solennelle du port de toge. Pour cette tradition universitaire, la Communauté universitaire malienne élargie à des professeurs agrégés du Benin, de la Côte d’Ivoire et du Sénégal, s’est retrouvée autour des responsables de l’Université pour fêter le sacre de l’un des dignes fils du pays.

Outre les représentants des Institutions de la République comme la présidence, et la primature ainsi que le secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, on notait la présence des parents, amis et connaissances du lauréat et de nombreux étudiants à cette grande cérémonie qui consacre désormais l’entrée du récipiendaire dans la cour des grands chercheurs. C’est à la faveur du 18e concours d’agrégation tenu à Yaoundé du 6 au 15 novembre que ZakariYaouKaka a été distingué comme le tout premier Malien agrégé de l’histoire du Mali dans le domaine des Sciences économiques et de Gestion, option GRH.

L’intéressé a été magnifié par plusieurs intervenants dont l’ancien Premier ministre de Côte d’Ivoire, le professeur émérite, Pr Gilbert Marie N’gboAké à l’instar du doyen de la FSEG, Pr. Ousmane Papa Kanté, du recteur Samba Diallo et du secrétaire général du département en charge de l’Enseignement supérieur, Pr Idrissa Diallo.

Le doyen de la FSEG, le Pr. Ousmane Papa Kanté, a exprimé toute la joie de la Communauté universitaire en général et de celle de sa faculté en particulier, pour ce succès qui honore tout le Mali. Il s’est appesanti sur le parcours laborieux de l’agrégation. En effet, Pr. ZakariYaouKaka pur produit de la FSJE dont il relève, obtient une bourse d’études pour le DEA dans le cadre du Programme de formation des formateurs à l’UCAD où il sortit major de sa promotion en 2010, avant d’être intégré dans le corps des enseignants chercheurs en 2011. Encadré par le Pr. Bassirou Tidiani et Co-encadré par le doyen de la FSEG, le jeune lauréat obtient son doctorat en 2014 en Sciences de gestion avec la mention très honorable avec félicitation du jury à l’issue duquel il lui a été octroyé un stage post-doctorat avec droit de publications de plusieurs articles.

Le Pr. Ousmane Papa Kanté a conclu par un encouragement à l’adresse des enseignants de la FSEG à suivre la voie du Cames.

Rappelons que le Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (Cames) est un organisme de coordination des problématiques de l’enseignement supérieur des pays d’expression française d’Afrique et de Madagascar.

