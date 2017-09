La deuxième promotion 2015-2016 de l’Institut Simon Finance et Management International (ISFMI), parrainé par le Directeur Général de l’ORTM, Dr Sidiki N’Fa Konaté, est mise sur le marché de l’emploi. Il s’agit d’une promotion de cinquante d’étudiants repartis en cinq Masters de formation.

La cérémonie de remise de officielle des diplômes de la promotion 2015-2016 a eu lieu à l’Hôtel Amitié de Bamako, le samedi 16 septembre dernier, sous le haut parrainage de Dr Sidiki N’Fa Konaté, Directeur Général de l’ORTM et ancien Ministre de la Communication et ancien porte-parole du Gouvernement. Cette deuxième promotion de l’Institut Simon Finance et Management International (ISFMI) a réuni un beau monde. Outre les Etudiants, les parents, le corps professoral de l’ISFM, les Représentants de la Faculté Privée de Management et des Sciences de l’Administration(FMSA) de Sousse, Tunisie, en présence du promoteur de l’ISFMI, Boubacar Ouologuem.

Intervenant en sa qualité de Professeur à ISFMI, Seydou Togola, a rappelé la mission de son établissement.

«La vocation de l’ISFMI est de former les véritables managers internationaux des organisations/entreprises du 3e millénaire dotés des qualités de polyvalence, d’initiative et de communication et capables de décider, d’entreprendre et d’agir avec un sens aigu de la responsabilité et de l’éthique», a indiqué le Professeur.

Pour atteindre ces objectifs fixés par l’ISFMI, Professeur Seydou Togola ajoutera que l’Institut s’efforce chaque jour à travers une pédagogie active, pragmatique et responsabilisant, une recherche permanente de l’optimisation de la qualité de la formation, la satisfaction des participants concernant la qualité de la formation, la pertinence, le choix et les résultats d’accélérateurs de leur carrière…

Le Professeur n’a pas manqué de préciser aussi que la principale mission de l’ISFMI est d’offrir une formation de qualité aux apprenants pour leur facilité les ouvertures sur le marché de l’emploi et y être des excellents.

Au passage, il faut noter que la promotion Dr Sidiki N’Fa Konaté comprend une cinquantaine d’étudiants repartis en cinq Masters : Master Marketing Communication et Publicité ; Master Comptabilité, Audit et Contrôle de gestion ; Master Droit des Affaires et Fiscalité ; Master Gestion des Ressources Humaines et Master Gestion et Finances Publiques. Précisons que ces diplômes sont reconnus et habilités par le Mali, le Sénégal et le CAMES.

Le porte-parole des récipiendaires, Ousmane Cheick Traoré, a rappelé qu’à leur école, les cours ont toujours été denses. «Nous sommes fiers du diplôme et de la formation. Nous sommes prêts à servir notre pays même en créant notre propre entreprise pour contribuer à la croissance économique », a-t-il fait savoir.

Visiblement, ému, le parrain de la promotion, Dr Sididi N’Fa Konaté, après avoir adressé ses vives félicitations toutes aux récipiendaires, leur a prodigué des sages conseils. Selon lui, il faut croire en Dieu, tout en s’attachant aux parents et au travail. Croyant à la vertu du travail, il dira que «rien n’est donné, tout s’acquiert. Et, seul le travail peut avancer».

Enfin, il faut noter que l’ISFMI a offert cinq Bourses de formation diplomate à l’ORTM dont trois en Expertise et Comptabilité, un en Ressources Humaines et un en Marketing et Publicité.

Ousmane MORBA