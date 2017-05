Le grand Taras se voit décerner aujourd’hui la distinction de Chevalier de l’Ordre national du Mérite. La République répare ainsi une bien triste omission, un genre d’omission inhérent hélas au parcours des nations où tous les mérites ne sont pas rétribués en temps et en heure. Le cas de Taras en est un exemple. Il est heureux que ce ne soit plus vrai à partir d’aujourd’hui. Car cette virtuose de la flûte est véritablement une institution. L’un de nos derniers monuments. Il n’est pas dans la musique par défaut. Il l’a étudiée comme d’autres apprennent la médecine.  D’ailleurs, c’est la musique qui l’a choisi et qui lui a assigné une mission: résister, faire en sorte que la salsa continue de faire danser sur les berges du fleuve Niger. Et cette mission, Taras. ne l’a jamais trahie. Avec son groupe Taras and Co qui essaie autant que possible de jouer deux fois par semaine. Avec son répertoire qui incarne au fond la résistance d’autres peuples du Sud et leur rejet de la camisole de force capitaliste. Avec aussi ses morceaux du cru et la voix  sublime des guérilléros Tabouré. Taras,  nous aimerions te redire merci de ton vivant. Nous aimerions te dire que personne ne mérite cette distinction mieux que toi. Ce janjo est pour toi et pour tout ton groupe. Danse-le fièrement, tu es notre fierté !

Adam Thiam/Maliweb.net