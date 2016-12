Mme Oumou Sall Seck, maire de Goundam, est la première lauréate du Prix de la Fondation Mano Dayak pour la paix en Afrique de l’Ouest. Elle a reçu la distinction le 14 décembre dernier lors de la soirée de lancement de la Fondation, au Cinéma Sahel à Agadez. Pour la lauréate : “La paix est un bien précieux, elle est la garante d’un développement durable et d’un avenir meilleur pour nos enfants, pour le peuple et pour la nation”.

Fraichement réélue pour un nouveau mandat à la tête de la mairie de Goundam, Mme Oumou Sall Seck était est honorée par la Fondation Mano Dayak, lors de la cérémonie de lancement des activités de ladite fondation, le 14 décembre dernier, dans la salle du Cinéma Sahel d’Agadez, en présence de plusieurs personnalités venues de différents horizons.

Au cours de cette soirée placée sous le signe de la paix, plusieurs personnalités et organisations ont été distinguées pour les œuvres en faveur de la paix, du rapprochement des peuples et pour le bien-être des populations. Le maire de Goundam a été récompensé par le Prix pour la paix en Afrique de l’ouest. C’est aussi une manière de l’encourager pour son investissement dans le cadre de la promotion de la paix entre les communautés au Mali. Mme Oumou Sall Seck est donc la première personnalité à recevoir cette distinction. Elle était très heureuse et même émue de recevoir ce prix des mains de Odile Dayak.

“C’est un grand honneur et un privilège pour moi de recevoir le Prix Mano Dayak pour la paix en Afrique de l’Ouest. Je remercie, avec reconnaissance et de tout cœur, le jury qui m’a choisie, mais aussi Mawli Dayak qui m’a annoncé cette distinction avec tant d’amitié. Aujourd’hui, je suis fière et émue de l’honneur qui m’est fait, en devenant la première lauréate d’un prix portant le nom d’une personne d’exception que j’admire tant et qui demeure pour nous tous, et notamment pour les jeunes générations, un modèle inspirant” dira-t-elle. Elle a rendu ensuite un vibrant hommage à Mano Dayak : “Il me tient à cœur de lui rendre hommage, devant sa famille, d’un bon nombre de ses amis et de personnalités venues de tous les horizons, au cœur de la cité ancestrale d’Agadez qu’il aimait tant. Mano Dayak, cet homme attachant, généreux et charismatique, recelait derrière son éternelle bonne humeur et son large sourire, une sagesse prodigieuse, des trésors d’empathie pour tout un chacun et une préoccupation constante pour tenter d’offrir un avenir meilleur aux plus humbles. Il a été un formidable ambassadeur de son peuple, dont il a marqué l’histoire et un rassembleur. Mano a transmis et partagé sa passion pour notre beau désert et son amour pour la vie nomade à des milliers de personnes venues des quatre coins du monde.

Le reg de l’Aïr était sa maison où il repose désormais pour l’éternité. Merci Mano de nous avoir tracé le chemin. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour nous avoir rendu encore plus forts, courageux et dignes” précise le Maire de Goundam, les larmes aux yeux.

Pour conclure son intervention, elle déclarera : “Cette prestigieuse distinction conforte mes convictions. Celles un véritable engagement en faveur de la paix qu’il faut défendre et préserver, patiemment et en toute humilité. La paix est un bien précieux, elle est la garante d’un développement durable et d’un avenir meilleur pour nos enfants, pour le peuple et pour la nation. Aujourd’hui, il appartient à chacun d’entre nous, et tout particulièrement aux décideurs et aux politiciens, de cultiver la paix, dans le respect de la diversité culturelle, religieuse et identitaire, et ce, non seulement dans nos pays respectifs, mais dans toute l’Afrique de l’ouest, ce qui est déjà un objectif très ambitieux. Le plus grand fléau est l’ethnicité que nous devons combattre par la cohésion sociale et le rassemblement. Le narcotrafic et l’abondance de richesses naturelles trop convoitées sont aussi source de conflits, d’instabilités et de violences. Mais le risque majeur, à l’horizon 2050, sera environnemental avec le réchauffement climatique et la pénurie d’eau, et ce terrible ennemi contraindra les hommes à choisir entre s’unir ou périr. Il est de notre devoir de sensibiliser les populations, village après village, pour que chacun soit convaincu que la paix solidaire est le meilleur remède à la misère et que l’éducation de notre jeunesse, filles et garçons à parité, soit un pilier majeur pour maintenir et consolider une paix durable. Les femmes, trop souvent victimes collatérales, en temps de conflit, ont un rôle essentiel dans cette action. Elles sont en effet expertes dans la lutte contre la pauvreté, dans le dialogue, la réconciliation et la prévention. Je salue ici leur indicible courage et leur abnégation”.

En plus du maire de Goundam, l’Ong nigérienne Hed Tamat a aussi été récompensée pour son extraordinaire implication pour le développement et la stabilité au Niger.

Notons que la Fondation Mano Dayak a été créée à Niamey en novembre 2016 par un groupe d’amis originaires de nombreuses régions du Niger. Pour reprendre les aspirations et la pensée de Mano Dayak, les membres fondateurs ont souhaité que l’objectif principal de la Fondation soit de contribuer à la promotion de la paix, au dialogue interculturel et interreligieux, au rapprochement des cultures et des peuples.

La Fondation a aussi pour vocation et ambition de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations dans les régions où elle interviendra, afin de favoriser la stabilité et le renforcement de la cohésion nationale. En ce sens, il sera mené des actions dans de nombreux domaines, notamment l’éducation, la santé, la culture, le développement rural, l’environnement, la formation professionnelle ou encore le sport, selon les compétences de ses administrateurs et membres.

A.B. HAÏDARA