K1 Walé People est un magazine économique initié par de jeunes Maliens avec à leur tête Cheicknè Abass Koïta. Ils veulent contribuer au développement socio-économique du Mali. Après le succès de l’édition 2016, les responsables du magazine ont lancé, il y a quelques mois, la deuxième édition (2017) dont le but est de récompenser de jeunes Maliens qui se sont distingués dans le cadre du développement du pays. Ainsi, une liste de 21 jeunes vient d’être dévoilée dans différentes catégories. On remarque, d’ores et déjà, de grands absents dont l’ancien Premier ministre, Moussa Mara, détenteur du Prix Madou Dakolo en 2016 et Diaba Sora considérée comme la star malienne, détentrice du prix de la personnalité la plus en vue sur les réseaux sociaux.

Cette année, les grands favoris sont le Président directeur général du Pari mutuel urbain (Pmu-Mali) Arouna Modibo Touré, l’actuel Ambassadeur du Mali en Inde, Yéah Samaké (il fut maire de Ouéléssébougou) et le jeune artiste Sidiki Diabaté.

Ainsi, dans la catégorie politique, on retrouve Amadou Koïta, ministre de la jeunesse et de la construction citoyenne, Yéah Samaké et le jeune député Moussa Timbiné. Tandis que le patron du Pmu-Mali, Arouna Modibo Touré, Bintou Touré N’Doye, Etienne Fakaba Sissoko, Mohamed Salia Touré (président du Cnj) sont dans la course dans la catégorie Administrateur, Société civile et Association.

S’agissant de la catégorie opérateurs économiques, Bassidi Dembélé dit Roi 1212 et Mama Lah sont dans la compétition et Badri Diakité dit Dawala est le seul candidat pour le titre de l’opérateur Toukaranké. Au niveau du showbiz ou de l’événementiel, on retrouve Bouba Fané de Sida Foot et Mali Evénement, Idrissa Boubèye Maïga. Les nominés dans la catégorie animateurs-journalistes sont Amara Mallé Diallo de l’Ortm, Karou Kaba, Yély Mady Konaté et Coumba Niambélé.

Parlant des artistes (humoristes, chanteurs) il y a Sidiki Diabaté, Djély Moussa Kouyaté, Kassim Soumano et Iba One. La dernière catégorie à savoir Acteurs sportifs, seul Séran Diabaté, Agent de joueur, est candidat.

Le verdict sera connu courant février prochain au cours d’une soirée de gala dans un hôtel de la place. Pour le moment, le public doit voter pour son candidat à travers les réseaux sociaux, notamment sur Facebook.

A.B. HAÏDARA