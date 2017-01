Notre compatriote Rokya Sanogo vient d’être récompensée par la Commission de l’Union africaine par le Prix Nkwamé Nkrumah pour ses nombreuses recherches dans le domaine de la médecine traditionnelle. C’est devant plusieurs personnalités qu’elle a reçu son trophée, le mardi dernier, en marge du Sommet de l’Union Africaine, à Addis Abeba, en Ethiopie. En plus de l’Ambassadeur du Mali à Addis Abeba, plusieurs personnalités du Mali dont le ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Sangaré Oumou Ba, étaient présentes à la cérémonie de remise. Très émue, Rokya Sanogo a dédié cette distinction, accompagnée d’une enveloppe financière, au peuple malien. Auparavant, deux grandes pionnières maliennes des droits de la femme et de la lutte pour l’égalité et l’équité du genre ont reçu les honneurs de la Commission de l’Union africaine. Il s’agit de feue Fatoumata Siré Diakité et Me Soyata Maïga, Commissaire de l’Union africaine pour les droits de l’homme et des peuples. Elles ont reçu le Prix continental sur le genre décerné par l’Organisation panafricaine des femmes. C’est notre consœur Hawa Séméga qui a eu l’insigne honneur de recevoir le trophée décerné à feue Fatoumata Siré Diakité. A.B. HAÏDARA