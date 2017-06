Vingt agents du ministère de la Décentralisation et de la Fiscalité locale (MDFL) ont reçu ce vendredi des distinctions honorifiques à eux décernées par le président de la République.

Pour service rendu à la nation, 20 citoyens, agents en service au ministère de la Décentralisation et de la Fiscalité locale ont reçu le 9 mai leurs médailles Alhassane Ag Hamed Moussa, ministre de la Décentralisation et la Fiscalité locale, et du Grand chancelier des ordres nationaux, le général Amadou Sagafourou Guèye.

Sur les 20 personnes décorées chevalier de l’Ordre national et Mérite national avec effigie abeille, on dénombre quatre femmes. Pour le ministre de la Décentralisation et de la Fiscalité locale, tous les récipiendaires méritent d’être félicités à hauteur de souhait pour leurs efforts consentis pour le pays.

“Je voudrai relever que ces distinctions de la haute considĂ©ration de la nation entière Ă l’endroit de chacun d’entre vous. Elles symbolisent vos qualitĂ©s de femmes et d’hommes travailleurs exemplaires, mais aussi votre engagement pour la nation malienne tout entière. Très chers rĂ©cipiendaires les insignes que vous venez de recevoir mĂ©ritent aussi largement respect et considĂ©ration”, a soulignĂ© Alhassane Ag Hamed Moussa, invitant ceux qui n’ont pas eu cette reconnaissance Ă redoubler d’effort mĂŞme s’ils n’ont pas dĂ©mĂ©ritĂ© au cours de l’annĂ©e.

Le Grand chancelier des ordres nationaux, le général Guèye, a donné des explications sur l’importance des distinctions décernées par le président de la République chaque année aux travailleurs les plus méritants.

“Vous incarnez dĂ©sormais tout ce Ă quoi les autres Maliens devraient se rĂ©fĂ©rer, vous vous devez aujourd’hui plus qu’hier et demain plus qu’aujourd’hui, continuer d’agir, de proposer, d’innover, de guider… L’éthique, la dĂ©ontologie, les valeurs culturelles et sociĂ©tales fĂ©condes de notre pays doivent constituer le fil d’Ariane de toutes vos activitĂ© futures”, a indiquĂ© le grand chevalier des ordres nationaux.

Le porte-parole des médaillés, Boubacar Alpha Bah, a salué le geste du chef d’Etat. Suivant ses propos, la réception de ces décorations est le fruit de tout le personnel du département, notamment le ministre, ses prédécesseurs pour leur attachement au succès de la mission.

