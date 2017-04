Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique vient de reconnaitre le mérite de cinq professeurs émérites ayant reçu des distinctions au niveau international. C’était le lundi 3 avril dernier à travers une cérémonie organisée à leur honneur dans la salle de conférences de la Maison des Ainés, sous la présidence du ministre de tutelle Pr Assétou Founè Samaké Migan, en présence des récipiendaires et de leurs familles et collaborateurs.

Les cinq professeurs émérites ayant reçu des distinctions à l’international sont Pr Rokia Sanogo, Pr Ogobara Doumbo, Pr Abdoulaye Djimdé, Pr Jeannette Traoré et Pr Lamine Traoré.

Très heureuse de ces distinctions, le ministre Assétou Founè Samaké Migan dira que la reconnaissance des efforts déployés dans le domaine de la recherche scientifique fut longtemps maintenue à la lisière des préoccupations nationales. Selon elle, c’est en janvier 2016 que le président de la République a créé le Ministère de la Recherche Scientifique. Un acte majeur et volontariste qui dit-elle, atteste de l’engagement du président de la République de faire de la recherche scientifique le moteur du développement et la clé de voute du repositionnement de notre pays dans le concert des Nations qui comptent. « Convaincu de l’apport des chercheurs et des résultats du travail des chercheurs maliens dans le développement du pays, le président de la République a donné instruction de récompenser le mérite dans le domaine de la recherche scientifique », a indiqué le ministre Assetou Founè Samaké Migan. Selon qui, ces différentes reconnaissances scientifiques témoignent une fois de plus, des efforts, acquis et progrès incontestables dans les domaines de l’enseignement et de la recherche médio-médicale du Mali au plan africain et international. Pour elle, il n’est nul besoin de rappeler que les résultats de la recherche malienne dans ce domaine sont largement exploités dans l’élaboration des stratégies de l’OMS dans le domaine du paludisme et des parasitoses. A en croire le ministre, cette cérémonie va au-delà de la reconnaissance des compétences respectives de ces chercheurs.

« Elle magnifie le Mali, notre pays car à travers ces chercheurs, leurs efforts, il s’agit de la créativité de toute une Nation, la Nation malienne car aux yeux des autres Nations, vous des êtes d’abord des Maliens », a-t-elle déclaré.

A noter que Pr Rokia Sanogo, chef de Département Médecine Traditionnelle à la Faculté de Pharmacie, est lauréate du prix Kwamé N’Krumah de la recherche décerné par l’Union Africaine en 2016. Au-delà de l’enseignement, elle mène des activités de recherche sur la pharmacopée traditionnelle au Mali. Elle a participé à des activités de recherche qui ont déjà fait l’objet de plus de 70 publications scientifiques. Pr. Rokia Sanogo a également participé à de nombreuses organisations savantes et professionnelles.

Pour le Pr. Ogobara Doumbo, il a été élu membre de l’Académie Africaine des Sciences et membre honoraire international de la Société Américaine de Médecine Tropicale. Au-delà de cette distinction, il est professeur de parasitologie-mycologie et chercheur à l’Université des Sciences Techniques et de Technologies de Bamako (USTTB). Le Professeur Doumbo est co-auteur de trois (3) livres et de plus 600 publications internationales. Il dirige également l’une des plus grosses équipes de recherche et de formation sur le paludisme en Afrique, au Mali, entre autres.

S’agissant du Pr. Abdoulaye Djimdé, il a été élu membre de l’Académie Africaine des Sciences. C’est un Professeur agrégé en Parasitologie-Mycologie depuis 2012. Il est chef de l’Unité de l’Epidémiologie Moléculaire et Chimiorésistance au MRTC de l’USTTB. Le Pr. Djimdé est co-auteur de plus d’une centaine de publications scientifiques. En plus de ses travaux de recherche, il est l’un des artisans de la création du réseau mondial de la surveillance de la résistance des parasites du paludisme aux médicaments antipaludiques.

Quant aux Professeurs Jeannette Traoré et Lamine Traoré, ils ont obtenu tous les deux, le certificat de reconnaissance de l’OOAS (Organisation Ouest Africaine de la Santé) pour leurs contributions au renforcement des capacités des cadres en santé oculaire dans la sous région de la CEDEAO.

Fily Sissoko