La salle de conférences du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a abrité le jeudi 4 mai dernier, la cérémonie de décoration de 36 cadres de ce département ministériel dont le ministre Pr Assetou Founè Samaké Migan, pour services rendus à la nation.

Ces distinctions étaient de deux ordres : ceux qui reçoivent la médaille de Chevalier de l’Ordre National du Mali et ceux qui reçoivent la médaille du mérite national avec effigie abeille.

Dans le lot des cadres qui reçoivent la médaille de Chevalier de l’Ordre National du Mali, il y’a le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Pr Assetou Founè Samaké, feu Issiaka Bagayoko, Macky Sall, Recteur de l’Université des Lettres et des Sciences Sociales (ULSHB, ex FLASH), Abdoualye Traoré, Professeur d’Enseignement Supérieur et ex-Recteur de l’Université de Ségou, Allaye Bah, Inspecteur des Finances, ex-Directeur Général du CENOU, Pr Famagan Oulé Konaté, feu Oumar Doumbia, Mme Leila Mathieu Ben Amor (Expert Technique International, maitre de Conférences à la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique), feu Mamadou Lamine Touré, Pr Babakar Diop, Mahamadou Ali Thèra, Amidou Togo qui était récemment chargé de mission au MESRS, Bréhima Kaména, ancien Secrétaire Général du MESRS et actuellement Chef de Cabinet au Ministère de l’Economie Numérique et de la Communication, Mahamadou Maré, Conseiller Technique au MESRS et Lamine Boubacar Traoré.

Les médaillés du Mérite National avec effigie abeille sont Nafo Ouattara, Pr Mahamadou Famanta, Directeur Général de l’IPR/IFRA de Katibougou, Sergent de Police Moussa Abdoulaye Doumbia, Inspecteur Principal de Police Soihibou Traoré, Sergent de Police Brahima Sacko, Mme Kamisssoko Fatoumata Magassouba, Mariam Guindo, Marie Diarra, Issa Koné, Arouna Coulibaly, Zoumana Diarra, Nana Samaké, Almdjine Djiteye, Mamadou Diarra, Boubacar Diop, Aminata Sanogo, Amadi Hamady Diarra, Alamako Camara, Gaoussou Traoré et Dogomoussa Koné.

Tous ces médaillés ont reçu leurs distinctions des mains du ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Et étaient très fiers et très honorés de leurs distinctions. En tout cas, c’est qu’on peut lire sur leurs comptes facebook. Comme c’est le cas chez Mahamadou Maré, Conseiller Technique au MESRS. « J’ai reçu ma médaille de Chevalier de l’Ordre National du Mali des mains Madame le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. C’est l’occasion d’adresser toute ma gratitude à toutes les hautes autorités de notre pays pour ce geste immense. Merci aussi à toute ma famille, mes amis et tous mes collaborateurs pour leur soutien et leurs conseils au quotidien. A Baarika fama allah! », a-t-il posté sur son compte facebook.

Même message de joie de la part de Marie Sokona Diarra : « Rendons grâce au tout puissant. Grand merci à mes parents et ami (es) » ou encore chez Nana Samaké, actuellement secrétaire particulière du Directeur des Finances et du Matériel (DFM) du MESRS. « Seul le travaille paie. J’ai été décorée ce matin par mon ministre, Pr Assetou Founè SAMAKE MIGAN, ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ». Ces différents messages postés sur les réseaux sociaux prouvent à suffisance leur degré de fierté et de joie pour les distinctions qu’ils ont reçues. Cela motivera sans doute les autres travailleurs à mouiller le maillot pour avoir droit eux aussi à de telles distinctions.

M.D