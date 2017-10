” IBK ni tché ” ou merci IBK. Tel était le nom de la soirée de reconnaissance organisée le samedi dernier à l’hôtel Radisson Blu de Bamako par la société Sud Sva afin de mettre en lumière les grands chantiers bâtis par le président de la République Ibrahim Boubacar Kéïta et son gouvernement durant les quatre années passées aux affaires. Projections des réalisations, témoignages des personnalités, prestations d’artistes ont été les temps forts de cet événement.

Cette soirée a enregistré la présence du chef de Cabinet du président de la République Bou Touré ; de plusieurs membres du gouvernement dont le ministre de la Communication et de l’Economie Numérique, Arouna Modibo Touré ; des Transports Me Baber Gano (représentant le Premier ministre) ; du Développement industriel, Mohamed Ali Ag Ibrahim ; de la Promotion de la femme de l’enfant et de la famille, Mme Traoré Oumou Touré ; de l’Aménagement du territoire et de la population, Adama Tiemoko Diarra….

Premier à prendre la parole lors de cette soirée dinatoire, le responsable communication de la société Sud Sva, Mama Diarra. Il a expliqué que leur structure est apolitique et est spécialisée dans la conception de modèles économiques à valeur ajoutée. A travers cette initiative, il s’agit, selon lui, de mettre en exergue le résultat obtenu par le président et son gouvernement durant les quatre ans aux affaires. “Nous savons que beaucoup restent à reste à faire, mais le résultat obtenu durant les quatre premières années de son mandat ne doit pas être ignoré surtout dans un contexte de crise. C’est pourquoi nous avons jugé nécessaire de présenter au grand public ces résultats à travers cette soirée” a souligné Mama Diarra.

A la suite de son intervention, plusieurs projections ont été faites lors de cette soirée sur des domaines portant sur l’énergie, l’eau et l’électricité, l’économie malienne, les logements sociaux….Ces présentations ont été suivies par de nombreux témoignages des personnalités présentes à la soirée.

“Lorsqu’il venait aux affaires, le pays était presque en lambeaux, l’économie était à terre, rien ne bougeait. Il fallait non seulement ramener la paix, sécuriser les populations, améliorer leurs conditions de vie. Et Dieu merci, avec l’accompagnement des bonnes volontés, on peut parler aujourd’hui des réalisations dans ces différents domaines, la paix, les routes, l’industrie, les infrastructures et l’agriculture. Et à Kayes, il disait que c’est 15 % du budget qu’il a consacré à l’agriculture… “ a témoigné Baba Moulaye Haïdara, le directeur général de l’Autorité routière.

A sa suite, les ministres de la Promotion de la femme de l’enfant et de la famille et son homologue du Développement industriel ont aussi loué les efforts du président de la République dans le domaine de l’accès à l’eau potable, à la promotion de la femme, au développement industriel…

Intervenant au nom du Premier ministre, le ministre des Transports, Me Baber Gano, au nom du chef du gouvernement, a remercié la société Sud Sva qui à travers cette initiative permettra de révéler à la face du monde les grands chantiers du président IBK.

Il a surtout rappelé dans son intervention les qualités d’homme d’Etat et de patriote du président IBK qui fut tour à tour Premier ministre, président de l’Assemblée nationale et président de la République.

“Dans sa profession de foi lors de sa prestation de serment en septembre 2013, son premier souci était de garantir l’unité nationale, la cohésion sociale, une république laïque, l’intégrité territoriale. Dans cette profession de foi, le président a fait du chantier de la paix son premier créneau. Dans cette vision, il a nommé un représentant spécial pour le dialogue, l’accord de paix a été signé à Bamako” s’est réjoui Me Baber Gano.

Pour lui, le président, dans sa vision de la promotion du monde rural, a consenti 15 % du budget à l’agriculture, doté les paysans de 1 000 tracteurs…

“C’est grâce à ses efforts que le pays a pu faire un boom économique en occupant la troisième place de l’Uemoa” a rappelé le ministre des Transports, qui a ajouté que plusieurs chantiers ont été réalisés ou sont en cours pour le désenclavement du pays.

S’agissant de l’acquisition récente de deux avions de transport, deux hélicoptères de combat, le ministre Gano a révélé que plusieurs témoignages ont été fait après ces acquisitions que : “Depuis l’indépendance du Mali de 1960 jusqu’à nos jours, l’armée de l’air n’a jamais été dotée en une seule année d’autant d’aéronefs avec des avions de combat, de transport de troupes, de pilotes formés”. Selon lui, tous ces efforts sont en train d’être faits pour bâtir une armée forte.

Enfin, le projet présidentiel d’urgence sociale a été le dernier point évoqué par Me Gano. Selon lui, ce projet a été initié par le président de la République pour améliorer le quotidien des Maliens dans un bref délai.

“Grace à ce projet, plusieurs localités ont eu des branchements sociaux en eau et en électricité comme Yélimane, Kayes, Ségou “ a-t-il soutenu. C’est pourquoi, il a souligné “que célébrer le président IBK, c’est célébrer le Mali car son seul souci c’est le Mali qu’il a mis au dessus de tout… “

Kassoum THERA

Commentaires via Facebook :