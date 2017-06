Le ministre de la Promotion des investissements et du secteur privé, M. Koniba Sidibé, a procédé le mardi 6 juin dernier, au sein de son département, à la remise de décorations aux cadres, opérateurs économiques et chefs d’entreprises dont Mme Cissé Mbayang, directrice générale des Entrepôts Sénégalais au Mali pour ses loyaux services rendus à la nation.

Cette cérémonie de décorations était présidée par M. Koniba Sidibé, ministre de la Promotion des investissements et du secteur privé, en présence du Général de Brigade Amadou Sagafourou Guèye, Grand chancelier des Ordres nationaux du Mali et de plusieurs cadres dudit département. Ils étaient au nombre de 25 récipiendaires : des cadres, des opérateurs économiques et des chefs d’entreprises qui ont rendu de loyaux services à la nation malienne. Parmi les récipiendaires, 10 étaient élevés au grade de Chevalier de l’Ordre national et 15 autres au grade d’Etoilés d’argent du mérite avec Effigie Abeille dont Mme Cissé Mbayang, directrice des Entrepôts Sénégalais au Mali.

Avant la remise des distinctions, le Général de Brigade, Amadou Sagafourou Guèye a rappelé aux récipiendaires l’importance de cette décoration. “Toutes les nations ont à un moment donné de leur histoire ressenti la nécessité de mettre en exergue certaines valeurs communes de bravoure, ténacité, solidarité, dignité, don de soi, dévouement, conscience professionnelle, loyauté, efficacité, fidélité, entre autres. Toutes ont chanté, magnifié, distingué les mérites des hommes et des femmes, quel que soit leur domaine d’activité et qui ont fait honneur à leur pays. Cette tradition multiséculaire qui met à l’honneur le mérite, fait partie de la culture du Mali. La grande chancellerie des Ordres nationaux, sous l’autorité de Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Kéïta, président de la République, Grand maître des Ordres nationaux, participe depuis des années à la perpétuation de cette culture de mérite par la remise des distinctions honorifiques marquant ainsi la reconnaissance de la nation à des hommes et à des femmes qui ont mis leurs compétences, leurs savoirs et leur savoir-faire au service de la nation”, a-t-il précisé.

Au cours de cette remise, les 10 récipiendaires élevés au grade de Chevalier de l’Ordre national ont reçu leurs médailles des mains de M. Konoba Sidibé, ministre de la Promotion des investissements et du secteur privé. Quant aux 15 récipiendaires élevés au grade d’Etoilés d’argent du mérite avec Effigie Abeille, ils ont reçu leurs médailles des mains du Général de brigade Amadou Sagafourou Guèye, Grand chancelier des Ordres nationaux du Mali.

A la fin de la remise des décorations, le ministre Sidibé a d’abord félicité les récipiendaires, avant de réitérer la reconnaissance du Gouvernement pour tout ce qu’ils ont fait jusqu’à aujourd’hui. “Vous avez été reconnus parmi tant d’autres parce que vous avez été exemplaires. Très souvent, on ne pensait pas que les chefs d’entreprises étaient des gens au four et au moulin pour le développement de notre pays. Je vous remercie du fond du cœur et je vous dis que ceci n’est qu’une étape. Continuez de travailler encore plus, comme dit le Grand chancelier, vous avez été décorés parce que vous le méritez. Et continuez d’être exemplaires, parce tout simplement, c’est du Mali qu’il s’agit, d’autres nous ont laissé un Mali grand et nous devons tout faire pour léguer à d’autres un Mali plus grand”, a-t-il affirmé, avant de remercier le Grand chancelier des Ordres nationaux et son équipe.

“Je suis très honorée aujourd’hui parce que le peuple malien m’a honorée. C’est vrai que les débuts ont été difficiles, mais tout commence à aller de très bon chemin. Je profite de l’occasion pour remercier le peuple malien et le directeur du Port autonome de Dakar. Je les remercie du fond du cœur. C’est un honneur pour moi, c’est un honneur pour le Sénégal. Cela montre le lien de fraternité qui existe entre nos deux pays. Cela montre aussi qu’entre le Mali et le Sénégal, il n’existe pas de frontière. On est des cousins, nous avons la même culture et la même coutume. Je profite encore de l’occasion pour dire à la Communauté sénégalaise du Mali de se mettre au travail et que seul le travail paye. Il faut y croire et un jour Dieu va ouvrir le chemin de la réussite”.

Mahamadou TRAORE