Le Jeudi 06 octobre 2017, le Ministre des Affaires Etrangères a offert un dîner d’adieu à Madame Fatouma SEID, Représentante de la FAO au Mali.

Cette dame de bon cœur aura tout donné au Mali, qui l’a vue tenir haut le flambeau à elle remise par Mme Mariam Mahamat NOUR.

Ces relations avec les départements de l’agriculture et de l’élevage et de la pêche, étaient devenues si franches et cordiales qu’elle n’avait plus besoin d’une demande d’audience pour être reçue par le Ministre Dr Nango DEMBELE.

Celui-ci n’a pas hésité à l’occasion de la quarantième session de la Conférence de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), tenue du 03 au 08 juillet 2017, à Rome est venir être témoin oculaire de la remise de distinction à la Représentante, prix R.SEN, du nom de l’ancien directeur général de la FAO, qui a su transformer l’institut d’étude qu’était la FAO en une organisation de développement.

Ce prix est décerné aux fonctionnaires de terrain de la FAO, qui ont apporté une contribution exceptionnelle dans leur pays d’affectation.

Madame Fatouma Seid, a été récompensée pour son leadership exceptionnel et sa contribution à la sécurité alimentaire en période de conflit, ainsi que pour ses efforts en vue de renforcer les partenariats au Mali.

Le Mali perd un allié sûr dans notre lutte commune pour la sécurité alimentaire mais nous savons que ce n’est qu’un au-revoir !

Bonne chance dans tes nouvelles fonctions et soit toujours égale à toi-même, Niéleni !

Youma Traoré