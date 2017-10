Le ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable (MEADD) a organisé le samedi dernier la 1re édition de la “Nuit des initiatives vertes“. Le projet “Katene Kadji” remporte le 1er prix.

Dans le but d’encourager les initiatives contre le changement climatique, le MEADD a célébré ce samedi à l’hôtel Radisson la 1re édition de la “Nuit des initiatives vertes”. Après délibération des membres du jury, le projet “Katene Kadji” a remporté le 1er prix grâce à son initiative verte.

La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs membres du gouvernement, les ministres de la Culture, de l’Artisanat, des Transports et du Développement industriel.

Le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Mme Kéita Aida M’Bo a placé dans son contexte cette initiative qui vise à rapprocher les inventeurs, les chercheurs et les créateurs de projets en vue de faire la promotion et la diffusion de leur savoir-faire, des bonnes pratiques et des innovations technologiques en lien avec le développement durable.

A l’en croire, ce concours permettra d’entretenir les flammes de la propreté qu’a connues Bamako l’année dernière lors du sommet Afrique d’une part et de lutter, d’autre part, contre l’insalubrité grandissante dans le district qui freine les efforts du gouvernement face aux défis de l’amélioration du cadre de vie et du bien-être des populations. Elle a saisi cette occasion pour exhorter les populations à s’impliquer davantage dans les activités de reboisement-plantation et de salubrité afin de contribuer à l’atténuation des effets du réchauffement climatique et à la protection de l’environnement.

Le président du jury, Mahamane Zakara, chargé de programme au Reso-climat, a indiqué que les projets retenus ont été examinés par rapport à leur impact pour atténuer les gaz à effet de serre (Ges), à la durabilité de la technologie, à l’intérêt économique, à la disponibilité de la matière première et de la main-d’œuvre, entre autres.

A l’en croire, “Katene Kadji” s’est classé premier et, à ce titre, il remporte 2 millions de F CFA. Le groupe “Yirimex” empoche 1,5 million F CFA et le Centre de formation multifonctionnel pour un développement durable a été retenu comme 3e et s’est contenté de 500 000 F CFA.

L’éclat de l’événement a été rehaussé par la remise d’attestations aux responsables des six projets sélectionnés…

Comme invités, les anciens ministres David Sagara et Ousmane Ag Rhissa ont salué l’engagement et le dévouement de Mme Kéita Aida M’Bo à impliquer les anciens ministres en vue de relever les défis environnementaux dans notre pays.

Ousmane Daou