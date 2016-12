Organisée par Renouveau TV pour célébrer neuf jeunes leaders du Mali passés au filtre de l’émission éponyme, la première édition du “Grand trophée“ a été remportée par Bourama Doumbia, PDG de la Société Aminata.

Le Groupe Renouveau a organisé le vendredi 23 décembre à “L’Escale gourmande” une soirée de remise de trophées à neuf jeunes leaders invités de son émission “Leader de demain” courant 2016. Cette première édition de la Nuit des jeunes leaders a été une véritable messe pour la jeunesse du Mali, car regroupant des jeunes venus d’horizons divers.

Pour planter le décor, le président de la commission d’organisation de la nuit et non présentateur de l’émission Leader de demain, Oumar B. Sidibé, dira que son émission se présente comme un vecteur de vulgarisation du leadership jeune au Mali. Et surtout la promotion des entreprises maliennes créatrices d’emplois durables.

“Nous célébrons ce soir des hommes et des femmes qui ont décidé de ne pas suivre des mouvements mais qui ont créé les siens propres et qui se sont finalement fait suivre par les autres”, a-t-il martelé. Et d’ajouter que les 9 nominés se sont illustrés courant 2016 à travers la création massive d’emplois et certains dans la construction citoyenne au risque souvent de leur vie.

Et M. Sidibé d’indiquer qu’en cette fin 2016, qu’il s’agissait pour Renouveau TV de célébrer ses neuf invités autour d’un dîner gala ou le meilleur leader sera choisi par les invités sur place à travers un vote.

Après la projection des parcours des nominés, Bourama Doumbia, PDG de la Société Aminata Konaté, a remporté le “Grand trophée” de cette première édition de la nuit des jeunes leaders de Renouveau TV.

Chacun des huit autres nominés a reçu chacun un trophée d’encouragement. La cérémonie a été émaillée de prestations d’artistes.

O. B. S.