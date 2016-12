Le lauréat de la 1ère édition de la Nuit des Jeunes Leaders de Renouveau TV s’appelle Bourama Doumbia, le Pdg de “Bara mousso”. Il a reçu son trophée, le 23 décembre dernier, au cours d’une soirée de gala, à l’Escale Gourmande à l’ACI 2000.

Pour un coup d’essai ce fut un coup de maitre ! Le Groupe Renouveau, à travers son émission Leader de demain sur Renouveau TV, vient d’organiser avec succès la première édition de la Nuit des jeunes Leaders. Cette cérémonie de distinction s’est déroulée, le 23 décembre dernier, à l’Escale Gourmande en présence de plusieurs invités de marque. On notait aussi la présence massive des responsables du Groupe Renouveau (Indicateur du Renouveau, Renouveau FM et Renouveau TV). Aux dires du président de la Commission d’organisation de cette nuit, Oumar B. Sidibé, l’émission Leader de demain se présente comme un vecteur de vulgarisation du leadership jeune au Mali. C’est aussi une aubaine pour la promotion des entreprises maliennes créatrices d’emplois. “Nous célébrons ce soir des hommes et des femmes qui ont décidé de ne pas suivre des mouvements, mais qui ont créé les siens propres et qui se sont finalement fait suivre par les autres” dira-t-il. Ils étaient cette année neuf nominés qui se sont illustrés courant 2016. Cela, à travers la création massive d’emplois et certains dans la construction citoyenne. Le choix s’est fait à travers un vote sur place, après la projection des parcours des différents nominés et leurs portraits. Au finish, Bourama Doumbia, Président directeur général de la Société Aminata Konaté “Bara mousso” a été sacré meilleur jeune leader. Du coup, il a remporté le Grand prix de la Nuit des Jeunes leaders. Des trophées d’encouragement ont été remis à chacun des nominés.

A.B.H