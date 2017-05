Le samedi 27 Mai prochain, l’Université Maryland à Washington DC abritera, la remise symbolique de la 23 e édition du prix du meilleur manager de télévision d’Etat en Afrique de l’Ouest organisé par la communauté africaine vivants aux USA (West Africa Développement). Cette distinction ravissante sera décernée à M. le Directeur général de l’Office de Radiodiffusion Télévision du Mali (ORTM) en la personne Sidiki N’fa Konaté. Cette cérémonie d’assignement sera officiée par l’ambassadeur de la république de Cote d’Ivoire en Amérique.

Cette nomination du DG de l’ORTM n’est pas fait au hasard, car depuis son retour à la station centrale de diffusion des informations et des images du mali, il a embarqué cette station avec ces nouvelles stratégies de communication, dans laquelle la couverture médiatique des deux événements utile au Mali ont été succès, il s’agit du sommet France-Afrique et la Conférence d’entente National.

Ce gourou en systématisations des stratégies de communication a apporté plusieurs créativités au sein de ladite structure notamment des nouvelles grilles qui permettra la population d’être à la page d’actualité national tout au long de la journée et la nuit avec des journal en langue officielle (Français) et en langue national(Bamanankan) et aussi de connaître la diversité de la culturelle Malienneà travers des actuels émissions télévisé comme Conte autour du feu, Maliba etc.

Afin, pour les organisateurs de ce prix du meilleur manager, le Directeur Général de l’ORTM à été désigné suite a une enquête dirigé par eux-mêmes auprès des populations maliennes, de ces collaborateurs, des spécialistes en communication, des hommes politiques et ceux des autres pays sous-régional ont affirmé la motivation de cet empereur dans le domaine de la communication, ce qui prouve qu’il mérité ce grand prix de la 23e édition du managers de télévision d’Etat en Afrique de l’Ouest.

Abdoul Karim Hadji SANGARE