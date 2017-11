L’édition 2017 des African Leadership Awards qui vient de se dérouler à Paris, à travers une cérémonie grandiose, continue de défrayer la chronique dans le milieu des affaires. Le choix du Malien Samba Bathily pour le Prix de meilleurs projets Partenariat-Public-Privé (PPP) en Afrique fait déjà polémique. Selon beaucoup de gens, ce jeune entrepreneur ne mérite pas cette distinction. ” En réalité, Samba Bathily est très loin d’être le lauréat du prix de meilleurs projets PPP en Afrique. Peut-être qu’il a négocié ce prix comme il a l’habitude de le faire pour faire sa propre promotion ” nous a précisé notre source.

Après cette cérémonie, place maintenant à des campagnes médiatiques à l’allure publicitaire comme si un jeune Malien n’avait jamais été récompensé. Selon certains médias, ” ce prix récompense d’abord le talent, le dynamisme et l’esprit d’innovation d’un jeune entrepreneur malien engagé pour l’émergence économique du continent africain “.

En tout cas, Samba Bathily n’a pas bonne presse au Mali voire dans certains pays de la sous-région, notamment en Guinée Conakry. Il est impliqué dans beaucoup d’affaires qui continuent de faire couler beaucoup d’encre et de salive. Il y a une année, il était cité dans un scandale financier en Guinée. Il s’agit d’un marché de gré à gré portant sur plusieurs centaines de millions de nos francs et relatif à la fourniture et l’installation de 30 000 lampadaires dans 33 préfectures et 304 sous-préfectures du pays. Ce dossier a fait grand bruit dans le pays du président Alpha Condé. Raison pour laquelle, Samba Bathily se trouve dans le collimateur de certains opérateurs économiques guinéens.

A.B. H

