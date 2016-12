Les lauréats du Prix Mandela 2016 sont connus. Les présidents IBK du Mali, Macky Sall du Sénégal et le Roi Mohammed VI du Maroc font et treize autres personnalités ou institutions viennent d’être récompensés pour leurs actions en faveur de la démocratie, de la paix et la sécurité en Afrique par la Fondation Mandela.

Le comité du Prix Mandela a reçu 3.623 candidatures dont 3.191 candidatures populaires, 25 individuelles, 388 diplomatiques et 19 officielles.

Vu les critères d’attribution des Prix Mandela, le jury a décerné le Prix Mandela de la paix à Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Maroc, pour sa contribution à l’édification d’une société de justice et de paix entre les hommes et les nations, mais surtout ses actions très louables en faveur de promotion du développement de l’Afrique à travers sa diplomatie économique, sécuritaire, humanitaire, culturelle et spirituelle.

Le prix de la Démocratie a été décerné à Ibrahim Boubacar Keita, du Mali, pour son immense contribution à la consolidation démocratique au nord du Mali à travers l’Accord d’Alger, à la stabilisation politique et sécuritaire du Mali et par ricochet à la stabilisation du Sahel.

Quant à Isoufou Mahamadou du Niger, il recevra le prix de la Sécurité pour sa politique ferme de sécurité nationale et son leadership régional de sécurité pour combattre le terrorisme-djihadiste et le trafic de drogue dans le Sahel et l’espace du Lac Tchad.

Le prix de l’Emergence sera remis au président MackySall, pour son projet de société visionnaire, décliné à travers le Pse. Le prix de la Gouvernance reviendra à Patrice Talon du Bénin, pour sa vision et son comportement de bon gestionnaire de la chose publique, son refus de la politique.

Le prix Ubuntu reviendra à Mme Michaëlle Jean, secrétaire générale de la Francophonie, pour ses actions en faveur d’une humanité plus fraternelle, son profond sens de solidarité et son combat pour la justice, l’égalité homme-femme, la démocratie et le respect des droits de l’homme dans le monde.

Notre confrère Alain Foka de Rfi a été désigné meilleur journaliste pour l’ensemble de sa carrière et des magazines qu’il produit.

Source : Fondation Mandela.