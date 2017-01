Le Musée national de Bamako a abrité hier 1 janvier 2017, la cérémonie de remise de trophée « Nyeata » de l’association Mali Kunko.

–Maliweb.net–Placé sous le thème « Impact sur le développement socioculturel », la 1ère édition de la récompense de la bravoure, du mérite et de la citoyenneté, initiée par l’association des jeunes entrepreneurs de secteurs d’activités divers, Mali Kundo crée en 2013 vient de primer ses lauréats pour leur mérite dans le développement de leurs activités respectives. Le DG de PMU-Mali, Arouna Modibo Touré a reçu le prix spécial suivi des lauréats Col Daouda Dembélé, Ousmane Benfa Traoré, Moussa Massa Diallo, Mamadou N’Diaye, Amadou Yattassayé , Sidiki N’ Fa Konaté, Jean Guy Monemar, Boubacar Cissé et Rama Tandja, tous ont été primés pour exceller dans leur profession. Selon Mamadi Théra, porte-parole de la commission d’organisation de l’association Mali Kunko, la sélection des lauréats a été soumise à une enquête évaluant leur contribution sociale dans le développement du pays. Et en marge de cette activité, l’association Mali Kunko avait mené des campagnes de sensibilisation, d’information sur la citoyenneté et l’assainissement poursuit-il. Quant à Ismaël Coulibaly, le président de l’association tout en félicitant les lauréats, dira que Mali Kunko n’a d’autre but que de développer l’esprit entreprenariat, d’entraide chez les maliens à travers la promotion de la citoyenneté.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net