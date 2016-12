C’est devant plusieurs personnalités que le dîner gala de Integrity Idol Mali s’est déroulé, le 23 décembre dernier, à l’hôtel Kempeski. Il s’agissait d’une cérémonie de récompense des fonctionnaires honnêtes et intègres de l’administration publique, en vue d’inspirer les plus jeunes.

Ils étaient au total cinq finalistes pour le trophée de Integrity Idol Mali 2016. Il s’agit de Mme Maïga Fatoumata Maïga, enseignante à Ségou, l’Adjudant Issa Dia de l’Armée de terre à Bamako, Drissa Goïta, agent de développement social à Sikasso, Mme Marie Louise Kéïta, infirmière à Sikasso et Seydou Djourthé, directeur de l’Ecole de Cholabougou à Koulikoro. A l’issue d’un vote public, le choix s’est porté sur l’Adjudant Issa Dia de Bamako. Des certificats de reconnaissance ont été remis aux quatre autres finalistes à titre d’encouragement.

Notons que Integrity Idol est une campagne mondiale dirigée par les citoyens à la recherche des fonctionnaires honnêtes et intègres. Le but, précisera le responsable du projet, Moussa Kondo, vise à susciter un débat autour de l’idée de l’intégrité et de démontrer l’importance de l’honnêteté, la responsabilité personnelle dans la gestion des affaires publiques et inspirant une nouvelle génération de fonctionnaires plus efficaces et plus honnêtes. Avant de déclarer: “La valeur de l’Integrity Idol est le processus, pas le résultat. Il magnifie les individus qui servent le service public avec honnêteté, intégrité et responsabilité. Integrity Idol offre une plateforme et crée une conversation nationale autour des idées positives sur le changement que nous aimerions voir et les gens que nous aimerions qu’ils travaillent au sein du gouvernement en notre nom”. A. B.H