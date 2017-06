Pour leurs nombreux services rendus à la nation malienne, une vingtaine d’agents du Ministère de la Justice ont été décorés.

La cérémonie marquant cette remise de décoration s’est déroulée, le vendredi 2 juin dernier, dans la Salle de réunions du Ministère de la Justice sous la présidence du Secrétaire Général du Département, Sombé Théra, Représentant son Ministre de tutelle, et du Général Amadou Sagafourou Gueye, Grand Chancelier des Ordres Nationaux du Mali. Sous le regard euphorique des récipiendaires accompagnés de leurs parents, amis et proches collaborateurs.

Ils étaient au nombre de 25 Cadres récipiendaires, dont un à titre posthume, à être honorés de Médailles de Chevalier de l’Ordre National du Mali (10), et de Médailles du Mérite National avec Effigie Abeille (15). Ce qui, en effet, traduit la reconnaissance de la Nation toute entière en récompense de leur mérite au cours de leurs nombreux services rendus au pays.

Selon le Général Amadou Sagafourou Gueye, Grand Chancelier des Ordres nationaux, il s’agit de mettre en exergue certaines valeurs communes, notamment la bravoure, la ténacité, la solidarité, la dignité, le don du soi, le dévouement, la conscience professionnelle, la loyauté, la fidélité et tant d’autres vertus cardinales. «Vous incarnez ce à quoi les autres Maliens devraient se référer », a-t-il indiqué. Avant de les inviter à continuer d’agir, de proposer, d’innover, de guider.

«L’éthique, la déontologie, les valeurs culturelles et sociétales fécondes de notre pays doivent constituer le fil d’Ariane de toutes vos activités futures. Vous êtes des modèles estimés, des exemples de mérite et d’excellence, qui devrez aider au réarmement moral de notre pays, à relever les défis d’édification des valeurs professionnelles, spirituelles et morales du Mali nouveau», a conseillé le Grand Chancelier des Ordres nationaux.

Le Représentant des récipiendaires, M. Guindo, a salué cet acte de reconnaissance par l’Etat de leurs efforts, a remercié le Département de tutelle et, principalement, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Mamadou Ismaël Konaté, et a invité ses camarades à plus d’exemplarité. «Cet acte de reconnaissance nous gratifie », ajoutera-t-il.

Le Secrétaire Général, Sombé Théra, Représentant le Ministre de la Justice, a adressé ses félicitations aux heureux Récipiendaires. Le mérite de chacun doit, dira-t-il, être primé en exergue. Il a demandé tous et chacun de persévérer sur cette voie pour la construction de l’édifice nationale.

Il faut rappeler que c’est sous l’autorité de Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Kéïta, Président de la République, Grand Maitre des Ordres nationaux, que les médailles sont décernées.

Cyril ADOHOUN