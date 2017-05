Notre confrère Markatiè Daou a reçu sa décoration sur proposition du ministère de l’Environnement, de l’assainissement et du développement durable. Un service dans lequel il a servi comme chargé de la communication.

Ils sont une trentaine d’agents et cadres du ministère, d’organismes de la société civile intervenant dans le domaine de l’environnement et du développement durable à recevoir ces distinctions avec le grade de chevalier de l’Ordre national et du mérite national avec Effigie Abeille. Les récipiendaires ont reçu leurs distinctions des mains du ministre de l’Environnement et du développement durable, Mme Kéïta Aïda M’Bo et du Grand chancelier des ordres nationaux. C’était le lundi dernier dans la salle de conférence du ministère des Maliens de l’extérieur.

Avant de remettre ces distinctions aux différents bénéficiaires dont notre confrère Markatiè Daou, le ministre, Mme Kéïta Aïda M’Bo, tout comme le Grand chancelier des ordres nationaux, ont tenu à rappeler la symbolique de ces décorations : “Le ministère, c’est un tout. C’est surtout un travail d’équipe et votre travail sera récompensé à travers ces décorations. C’est pourquoi je vous invite à plus de persévérance. Soyez engagés pour ce cher pays et la cause de l’environnement”, a souligné la ministre.

Quant au Grand chancelier des ordres nationaux, il a justifié ces décorations en ces termes : “Vous avez été choisis par Mme le ministre l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable, parce qu’elle vous pratique au quotidien, elle vous connait et a décelé en vous les vertus qui font les grands hommes. Vos qualités et vos mérites reconnus par vos responsables ont été confirmés et validés par le président de la République, grand maitre des ordres nationaux”.Avant d’ajouter que ces récompenses “incarnent l’honneur, la dignité et l’excellence dans vos domaines respectifs… vous êtes des modèles estimés, des exemples de réussite pour le réarmement moral de notre pays…” a souligné le Grand maître des ordres nationaux.

Les raisons d’un choix

D’un commerce facile, l’ancien directeur de publication du journal L’Indicateur du Renouveau, Markatiè Daou, a fait depuis 2013 plusieurs départements avec l’ancien ministre Ousmane Koné. Ainsi, il fut tour à tour chargé de mission à la communication au ministère de la Santé et de l’hygiène publique, au ministère de l’environnement et du développement Durable et tout récemment au ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme. Mais c’est surtout avec l’arrivée de la maladie à virus Ebola que nos compatriotes ont commencé à découvrir le visage du natif de Somasso sur les petits écrans et sa voix sur les radios étrangères car il donnait avec méthode la situation de la maladie pour prouver qu’elle était maitrisée.

Dr Ibrahim Togola parmi les lauréats

Dr Ibrahim Togola de Malifolkcenter et du Reso-Climat-Mali fait partie aussi des lauréats de cette cérémonie de décoration. Il a été élevé au grade de Chevalier de l’Ordre national par le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable. Il faut rappeler que Dr Togola a été le premier et l’unique Africain à décrocher le prix de Solar world Einstein qui récompense, chaque année en Allemagne, les personnalités qui se sont illustrées par l’utilisation des énergies renouvelables et énergie solaire en particulier. En effet, son nom est inscrit sur le prix de la 10è édition. Dr Togola participe à plusieurs fora dans le monde avec des personnalités comme le président rwandais, Paul Kagamé, sur le changement climatique.

K.THERA