Welcome! Log into your account

‘information a été donnée le week-end dernier lors d’un point-presse à la Maison des jeunes de Bamako. C’est le président de l’Association Mali-kunko, Ismaïla Coulibaly, qui animait les débats. Il avait pour la circonstance à ses côtés le président de la Commission d’organisation dudit événement, Bakary Kaba Diakité. D’entrée de jeu, le conférencier a rappelé qu’en attribuant ces récompenses, il s’agit, pour leur association, de reconnaitre le mérite des récipiendaires afin qu’ils soient des modèles pour les générations actuelles et futures. Ainsi, ce sont une dizaine de personnalités évoluant dans divers domaines qui seront récompensées. Dans le lot on trouve en premier lieu le Directeur Général de la Douane, Modibo Kane Kéïta, le Pdg du Pmu-Mali, Arouna Modibo Touré, l’opérateur économique Mandjou Simpara, la Bnda, le président du parti Pcr, Ousmane Ben fana Traoré, la restauratrice Rama Tandja, le Dg des Aéroports du Mali Daouda Dembélé, Mamadou Yattassaye de Mali-plaques, la Fondation Thiam.. K.THERA

You are going to send email to