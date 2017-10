Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Pr. Samba Ousmane Sow, médecin et chercheur de son état, vient de remporter le prix “Roux” pour ses efforts en faveur de la promotion de la vaccination des enfants de moins de 6 ans contre la méningite. Ce prix d’une valeur de 100 000 dollars américains, soit 50 millions de F CFA, lui a été décerné par l’Institute of Health Metrics, le mercredi 4 octobre 2017, lors d’une cérémonie à Washington DC, en présence de l’ambassadeur du Mali aux USA et ses collaborateurs.

Le prix annuel “Roux” décerné par l’Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME), un organisme de recherche indépendant à l’Université de Washington à Seattle, est à sa 4e édition.

Il a été créé par David et Barbara Roux pour encourager l’utilisation de preuves dans la prise de décisions en matière de santé. Il est destiné à toute personne qui a appliqué des données sur la santé de manière novatrice pour améliorer la santé de la population. Ce prix est ouvert et ne fait objet d’aucune restriction de nationalité ni d’origine.

Sont recevables à ce prix, le personnel des organismes gouvernementaux, des chercheurs d’établissements universitaires, des bénévoles d’organismes de bienfaisance ou des prestataires de soins de santé travaillant dans la communauté.

Le Pr. Sow figure parmi plus de 2 700 collaborateurs qui contribuent à l’étude Global Burden of Disease (GBD), qui a récemment célébré le 20e anniversaire de sa première publication dans le journal médical international The Lancet.

“Pr. Sow a consacré sa carrière à la santé publique et s’est fait distinguer dans la prévention de la mortalité et contre la propagation des maladies avec des vaccins”, a déclaré Christopher Murray, directeur de IHME. “C’est un honneur de lui accorder le quatrième prix annuel “Roux” qui reconnaît toute personne ayant fait preuve de courage et d’innovations dans l’amélioration de la santé des populations”.

Le Pr. Samba Sow est la quatrième personnalité au monde à remporter ce prix après Dr. John Q. Wong, épidémiologiste, professeur associé à l’Université de médecine de santé publique aux Philippines (2016), Dr. Agnès Binagwaho, ancien ministre de la Santé du Rwanda (2015) et de Dr Rodrigo Guerrero, ancien maire de Cali (Colombie-2014).

Le Pr. Sow est diplômé de l’Ecole nationale de médecine, de pharmacie et d’odontostomatologie du Mali. Il est titulaire dune maîtrise de la London School of Hygiene and Tropical Medicine en 1999 et auteur du premier système de surveillance à base hospitalière de l’hémoculture chez les enfants de moins de 5 ans présentant une forte fièvre.

Les données de ce système ont révélé l’ampleur du Hib, du pneumocoque et d’autres infections. Il a ensuite établi des systèmes de surveillance de la pneumonie et de la diarrhée ; Pr. Sow a joué également un rôle majeur dans l’étude historique qui a confirmé le rotavirus comme principale cause de gastro-entérite sévère chez les enfants au Mali.

La vaccination contre le Hib introduite dans le PEV est une initiative du Pr. Sow qui a été soutenue par Gavi, l’Alliance mondiale pour la vaccination.

En réponse à son apport dans la promotion des vaccins et de la lutte contre l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest, M. Sow a été nommé le 11 avril 2017 ministre de la Santé et de l’Hygiène publique alors qu’il était déjà conseiller spécial du président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita. Le Pr. Sow continue de travailler pour améliorer la couverture sanitaire grâce au projet GBD.

“Maintenant que nous avons des opportunités et des systèmes comme le GBD, nous devrons saisir cette occasion pour renforcer notre système national, pour remettre en question nos propres données, en regardant d’autres données provenant d’autres endroits“, a déclaré le Pr. Sow.

S’investir toujours dans la vaccination

Il faut rappeler que le Pr. Samba. O. Sow est détenteur de plusieurs autres prix dans le domaine de la recherche sur la santé publique, notamment dans le domaine du développement des vaccins au sein de son ancienne structure à savoir le Centre de développement des vaccins (CVD).

Ancien directeur du Centre national d’appui à la lutte contre la maladie, Pr. Samba O. Sow est, entre autres, officier de l’Ordre national du Mali et chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur de France. En plus de la recherche, Pr. Sow dispensait avant sa nomination des cours à l’Université de Maryland (USA).

Lauréat de ce prestigieux prix “Roux” dune valeur de 100 000 dollars américains, soit 50 millions de F CFA, le Professeur s’engage à reverser l’intégralité de ce fonds dans le cadre de la campagne nationale de vaccination des enfants de notre pays pour reconnaissance des efforts et des honneurs des Maliens à son endroit.

Pr. Samba O. Sow consacre une bonne partie de son temps et de ses avoirs au soutien aux plus démunis, spécifiquement dans le cadre médical ainsi que social.

Markatié Daou

CCOM/MSHP