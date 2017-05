Les efforts de l’épouse du Président de la République dans le cadre de l’assainissement, la formation et l’insertion socioprofessionnelle des jeunes filles et garçons, le soutien à la gent féminine, son engagement en faveur de la paix et le vivre ensemble dans notre pays sont, sans limite et ne laissent aucun citoyen indifférent. Pour soutenir son dévouement et engagement patriotique, un ‘‘Tableau Artistique’’, lui sera dédié par Oumar Coulibaly, Professeur d’Enseignement secondaire.

La cérémonie de remise du tableau artistique à Mme Kéïta Aminata Maïga a eu lieu le mercredi 3 mai 2017. Cette distinction honorifique à l’endroit de la Première Dame du Mali vise à saluer ses multiples réponses positives aux nombreuses sollicitations de ses Concitoyens et concitoyennes.

Frappé par cette ferveur de la Première Dame, le Professeur Oumar Coulibaly, Diplômé de Dessin et d’Arts plastiques de l’Institut National des Arts du Mali (INA), a décerné à cette dernière un tableau artistique.

En effet, le tableau artistique rend hommage aux femmes et témoigne l’espoir fondé sur la Première Dame face aux multiples défis auxquels notre pays est confronté. Le tableau artistique véhicule un message de rassemblement, de cohésion sociale pour la prospérité. Les idéogrammes qui y figurent illustrent la fécondité, l’eau, l’assainissement, l’abondance de la pluie ; bref, la renaissance du Mali.

Selon le donateur, l’œuvre vise à saluer et soutenir le dévouement et l’engagement patriotiques de la Première Dame aux côtés du Président de la République et du Peuple malien tout entier face aux affres de la vie. Aussi, il témoigne le soutien et l’accompagnement de la Première Dame du Mali dans l’organisation du Sommet Afrique-France à Bamako, les 13 et 14 janvier 2017. Ce fut un succès.

L’épouse du Président de la République, recevant ce tableau artistique, s’est dit profondément émue et fière. S’agissant de son engagement pour la réussite du Sommet Afrique-France de Bamako, elle dira que c’était un défi particulier à relever malgré toutes les difficultés qui l’entouraient.

Très contente de cette marque de reconnaissance faite à sa modeste personne, elle a vivement remercié le Donateur. Aussi, le Président du CNOSAF a eu droit à des reconnaisses sincères pour son esprit patriotique en acceptant de mettre le Mali au-dessus de tout afin de réussir l’organisation du Sommet Afrique-France.

Amara BATHILY

BAMAKO VILLE PROPRE : L’œuvre salvatrice de la Première Dame du Mali

Assainir la capitale malienne, telle est la mission à laquelle l’épouse du Chef de l’Etat s’est assignée. La cérémonie de lancement officiel du Concours ” Bamako ville propre” s’inscrit en droite ligne des activités de Mme Kéïta Aminata Maïga.

Déterminée à rendre propre la capitale malienne, la Présidente de l’ONG AGIR multiplie les initiatives. Après l’opération bozo des berges du fleuve Niger, celle des SOTRAMA pour l’assainissement de la capitale dans le cadre du Sommet Afrique-France, tenu en janvier 2017, Mme Kéïta Aminata Maïga, en bonne mère de famille, vient de lancer une autre opération dénommée ‘’Bamako Ville Propre’’.

A la cérémonie de lancement du programme d’activités ‘’Bamako ville propre”, les sages mots de la marraine de l’évènement, Mme Kéïta Aminata Maïga sont pleins d’enseignements.

Prise de conscience

«La situation que nous vivons aujourd’hui à Bamako et dans nos capitales régionales nous impose une prise de conscience à la fois individuelle et collective. C’est une question de santé publique et l’ensemble des citoyens doit adhérer aux changements de comportements en faveur d’une meilleure qualité de vie», a-t-elle déclaré.

Selon elle, les ménages sont producteurs de la majeure partie des déchets solides et liquides. Pour garantir la santé publique, la Présidente de l’ONG AGIR estime que les citadins de Bamako doivent s’adapter aux règles de la ville et cesser que nos villes ne soient des villes villages. «Nous en avons la capacité, une capacité qui ne demande pas de financement».

Dans ses explications, la Première Dame sollicite qu’on veille sur notre comportement quotidien.

Engagement citoyen, une nécessité

«Il faut faire des petits gestes pour éviter de produire beaucoup de déchets ; des petits gestes pour jeter mieux les déchets dans les poubelles pour rendre notre environnement sain», a souligné la Première Dame du Mali, ajoutant que c’est une question de volonté tout en reconnaissant que les habitudes sont têtues mais quand on veut on peut.

Pour elle, l’évacuation de dépôts d’ordures anarchiques de Lafiabougou appelé « Mont Kilimandjaro » par des citoyens animés de courage et de bonne volonté illustre à suffisance l’importance de la synergie d’actions dans la gestion saine de notre cadre de vie.

Amara BATHILY