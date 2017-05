Les membres de l’Association « Mali Kunko » ont porté leur choix sur le président de l’Assemblée nationale l’honorable Issaka Sidibé président de l’Assemblée afin de parrainer la remise des trophées « Neèta » pour la région de Koulikoro. Pus d’une dizaine de trophées qui seront décernés ce samedi 13 mai dans la salle Sira Mori Diabaté.

Le trophée Mali Kunko, Selon son président Ismaïla Coulibaly a été institué pour récompenser des hommes et femmes qui se battent pour le rayonnement de cette localité. Dans cette optique des trophées ont été déjà remis à Bamako le 1er janvier au Musée national et le 11 mars Kayes le 11 mars.

Pour ce qui est de la région de Sikasso, les lauréats sont du monde politique, associatif, économique, culturel, sportif pour leur engagement pour le développement de la deuxième région du Mali.

Ainsi, parmi les récipiendaires, ont peut citer le parrain de l’événement le président de l’Assemblée nationale Issaka Sidibé, élu à Koulikoro. Pour le président de l’Association Mali Kunko, Ismaïla Coulibaly, l’honorable Issaka Sidibé, le choix de « Issak » s’explique par le fait qu’il s’est beaucoup investis dans le social pour sa région, ce depuis des années. Cela à travers la construction des micro-barrages, des forages, des fontaines publiques, rénovation des mosquées…C’est pourquoi a-t-il ajouté, il recevra un trophée spécial. L’opérateur économique Cheknè Kagnassi à travers sa fondation fait parti des récipiendaires. Dans la liste on retrouve des députés comme Bourama Tidiane Traoré de Ouélessebougou, M’pa Simpara de Banamba. S’y ajoutent le maire de Marakakounko Amara Diakité, l’opérateur économique Banou Makadji par ailleurs président de la ligue de football de Koulikoro. Fredrik Oumar Kanouté l’ex capitaine des Aigles du Mali, le promoteur de Mali Câbles, la restauratrice Mariam Guindo, le promoteur la Radio Id Fm de Koulikoro Modibo Diarra H, Sékou Diakité dit Abba douanier de son Etat et le guérisseur traditionnel Bourama Doumbia font parti également des lauréats. Il faut rappeler que l’Association « Mali Kunko » intervient dans le domaine de la citoyenneté à travers des campagnes d’informations et de sensibilisation sur l’assainissement, la participation des jeunes aux élections. Des campagnes sur ces thèmes ont été menées dans des localités comme Koulikoro, Kénièba, Kita Diema, Nioro du Sahel, la ville de Kayes et dans plusieurs quartiers du district de Bamako.

Mahmadou T DT