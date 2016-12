Welcome! Log into your account

Pour le président de la commission d’organisation et présentateur de l’émission, « Leader de demain », cet événement est l’aboutissement d’un travail collectif considérable consacré par le personnel du groupe Renouveau télé. « Il va s’agir pour nous de célébrer des hommes et des femmes qui ont décidé d’être acteurs du développement de notre pays, des gens qui ont décidé de ne pas suivre des mouvements tout en créant leurs propres mouvements et qui se sont fait suivre par les autres »

You are going to send email to