Deux jeunes maliens figurent parmi les 100 jeunes Africains les plus influents de 2017. Il s’agit de l’ancien ministre Moustapha Ben Barka, actuel secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral adjoint de la PrĂ©sidence de la RĂ©publique et Nana Diaby, directrice gĂ©nĂ©rale de l’Agence Phiphi +.Â

Africa Youth Awards est une organisation basĂ©e Ă Accra, au Ghana, dirigĂ©e par Price Akpah. Elle vient de publier la liste des 100 jeunes Africains les plus influents parmi lesquels figurent des jeunes dirigeants, entrepreneurs, des sportifs, des artistes ou activistes, qui se sont distinguĂ©s durant l’annĂ©e Ă changer la perception de l’Afrique.

Sur les 100 laurĂ©ats figurent 20 issus de l’Afrique Francophone. Il s’agit de 4 Camerounais, 3 AlgĂ©riens, 3 Marocains, 3 SĂ©nĂ©galais et 2 Maliens. Le BĂ©nin, la CĂ´te d’Ivoire, la RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo et la Tunisie ont chacun un reprĂ©sentant.

Les laurĂ©ats du Mali sont Moustapha Ben Barka, l’actuel secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral adjoint de la PrĂ©sidence de la RĂ©publique et Nana Diaby, directrice gĂ©nĂ©rale de l’Agence Phiphi +. Le choix de ces deux jeunes honore le Mali pour qui connait leur personnalitĂ© et leur talent. Raison pour laquelle, leur nomination parmi les 100 jeunes Africains les plus influents a Ă©tĂ© bien accueillie par la jeunesse malienne puisque Moustapha Ben Barka et Nana Diaby sont deux jeunes de rĂ©fĂ©rences. Leur parcours est très impressionnant.

S’agissant de Moustapha Ben Barka, il fut d’abord ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprès du ministre de l’Economie et des Finances, chargĂ© de la Promotion des Investissements et de l’Initiative privĂ©e dans le premier gouvernement d’Ibrahim Boubacar KĂ©ĂŻta.

Il est nanti d’un cursus scolaire bien solide et une expĂ©rience professionnelle certaine.  C’est le 10 septembre 1977 qu’il a vu le jour Ă Paris, en France. Le jeune Moustapha Ben Barka a frĂ©quentĂ© l’Ă©cole Mamadou KonatĂ© de Bamako de 1982 Ă 1989 et l’Ă©cole Annexe Ipeg Annexe de Bamako de 1989 Ă 1991. De 1991 Ă 1993 il frĂ©quente le lycĂ©e de Badalabougou. De lĂ il s’envole pour Dakar oĂą il frĂ©quente l’Ă©cole Yala Suuren (1993-94) et les Cours Sainte-Marie de Hann (1994-1995). Il fit ensuite cap sur le Canada oĂą il frĂ©quente successivement l’UniversitĂ© de MontrĂ©al (1996), le HEC de MontrĂ©al (1999), le Mcgiu University de MontrĂ©al (2000) et l’Ugam MontrĂ©al (2006). Il est titulaire d’un Certificat d’Ă©tudes supĂ©rieures en management (TrĂ©sorerie/Finance), d’un Master of business administration en services financiers, d’un Graduate certificate en tresorerie et d’un Bachelor en Finance et Commerce international.

Sur le plan professionnel Moustapha Ben Barka a travaillĂ© Ă la Banque nationale du Canada comme analyste de produits dĂ©rivĂ©s, trĂ©sorerie et marchĂ©s financiers de 2000 Ă 2004, puis analyste senior chargĂ© de l’amĂ©lioration continue optima, trĂ©sorerie et marchĂ©s financiers de 2004-2005 avant d’ĂŞtre promu vĂ©rificateur en trĂ©sorerie et marchĂ©s financiers Ă la Banque nationale du Canada.

C’est en 2007 qu’il a Ă©tĂ© nommĂ©Â Manager-Investment Banking au Groupe Finance Com International SĂ©nĂ©gal, jusqu’en 2012 oĂą il est promu Directeur Blackpearl finance dans le mĂŞme groupe.

Parlant de Nana Diaby, cette dame est très connue dans le milieu de la communication. Elle est la productrice et prĂ©sentatrice de Talk-Show dĂ©nommĂ© “Phiphi Show”. Cette Ă©mission est diffusĂ©e sur l’Ortm. Comme elle le disait, “cette Ă©mission tĂ©lĂ©visĂ©e est une plate-forme d’Ă©changes mettant en vedette des interviews de cĂ©lĂ©britĂ©s, de gens ordinaires et de philanthropes sur l’autorĂ©alisation ou comment surmonter l’adversitĂ© afin d’inspirer les tĂ©lĂ©spectateurs Ă changer leur propre vie. L’Ă©mission est populaire, particulièrement auprès des femmes dont quelques-unes ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© l’invitĂ© d’honneur”.

Nana Diaby est titulaire d’un Master en Management et StratĂ©gies des Entreprises Option Marketing et Communication. Elle est Ă©galement promotrice de l’agence de communication Phiphi Plus et coach certifiĂ©e en management de soi et en dĂ©veloppement personnel. Elle est membre du Groupement professionnel des agences de communication du Mali et membre de l’association Yali Mali, suite Ă sa participation au prestigieux programme Mandela Washington Fellowship (Yali) en 2015 lancĂ© par le prĂ©sident amĂ©ricain Barack Obama pour renforcer les capacitĂ©s des jeunes leaders africains.

   A.B. HAÏDARA