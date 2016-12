Welcome! Log into your account

– Maliweb.net- Pour boucler son émission « Leader de demain » qui avait mis en compétition des jeunes entrepreneurs maliens, Renouveau TV a organisé le 23 décembre 2016 à l’ACI 2000 une soirée pour primer l’ensemble des participants de ladite émission qu’elle diffusait pour ensuite désigner leur porte flambeau. Et pour cette 1 ère édition du genre, le « Trophée leaders de demain » est revenu à Bourama Doumbia de la société Aminata. Comme l’ a indiqué le président de la commission d’organisation, Oumar Sidibé, journaliste, présentateur de l’ émission, le leader de demain, est une initiative qui vise à encourager l’ entreprenariat chez les jeunes. « Il s’agit de célébrer des hommes et des femmes qui ont décidé d’être des acteurs de développement de notre pays », a-t-il souligné. Aussi en remerciant l’ensemble des jeunes entrepreneurs, M. Sidibé dira que la soirée n’est que la consécration de leurs efforts communs. Quant à Djibril Sacko, directeur délégué de Renouveau TV, il a remercié les jeunes leaders pour leur confiance placée à sa jeune chaîne de télévision et invité d’autres entrepreneurs à se joindre eux pour la promotion de l’entreprenariat et du leadership au Mali.

