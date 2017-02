Welcome! Log into your account

La plateforme des associations des jeunes de Kayes s’est réjouie de la remise des sites et qui marque le démarrage des travaux de construction du 2ème pont conclu entre le Gouvernement de la République du Mali et l’Entreprise SOMAFREC-SA pour un montant de 36 milliards 588 millions 500 mille 449 francs CFA TTC et un délai d’exécution de 24 mois hors saison des pluies ; mais l’aménagement des routes d’accès du 2ème pont de Kayes conclu entre le Gouvernement de la République du Mali et l’Entreprise COVEC-Mali pour un montant de 18 milliards 999 millions 399 mille 534 francs CFA TT.

Dans le cadre du démarrage des travaux de construction et d’aménagement des routes d’accès du 2 ème pont de Kayes, les sites ont été remis officiellement aux différentes entreprises concernées : SOMAFREC et COVEC. Selon la mission nationale, cette remise des sites marque le début des travaux à partir de ce 19 janvier 2017 pour 24 mois hors saison des pluies. Lors de cette journée, la maquette du nouveau pont a été présentée aux populations de Kayes. « Notre combat a été payant » dixit, le jeune Amara Dagnoko, membre de la plateforme des associations des jeunes de Kayes.

