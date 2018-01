Les membres du comité de pilotage du PDI-BS se sont réunis ce 10 janvier 2018 à Bla (Ségou) afin de dégager les orientations et les recommandations idoines pouvant permettre au PDI-BS, qui est entré dans son dernier virage, d’atteindre ses objectifs. La rencontre présidée par M. Paul Coulibaly, Conseiller Technique au Ministère de l’Agriculture, a enregistré la présence du Coordinateur national du Programme, Soumaïla Samaké, du représentant du gouverneur de Ségou, Pakui Kamaté, des Coordinateurs locaux de Bla, Adama Ngolo Diarra et de Selingué, M. Amadou Souaré ainsi que des représentants des structures et départements membres du comité de pilotage.

Au menu de la session, le compte-rendu de la 6ème session du comité de pilotage tenue à Selingué, l’état d’exécution des recommandations issues de la 6ème session, le rapport bilan des activités de 2017, le programme d’exécution technique et financière 2018.

Cette rencontre du comité de pilotage se déroule au moment même de la clôture de la majorité des accords de prêt au 31 décembre 2018, à l’exception des deux accords de la BOAD signés respectivement en 2016 et 2017 pour le financement des travaux d’aménagement des casiers de Kandara à Djenné et San-Est et l’achèvement prévu de certains grands travaux comme les seuils de Djenné et de Kourouba.

Des avancées dans un contexte sécuritaire difficile

L’exécution des activités du PDI-BS en 2017, a enregistré des avancées que sont, la poursuite des travaux de construction du seuil de Kourouba qui a atteint un taux de réalisation de 63% contre une prévision de 60%, la réalisation des travaux d’installation des équipements hydromécaniques du seuil de Djenné (lot 2) à hauteur de 84% contre une prévision de 50%, le démarrage des travaux de fabrication du pont métallique du seuil de Djenné (lot 3) avec une réalisation de 43%, le démarrage des travaux d’aménagement du Moyen Bani (lot 1 et lot 2), la finalisation de l’appui à l’organisation et la structuration de 50 organisations de producteurs des trois zones du programme et l’application de matériels agricoles et de post récolte au profit des producteurs, le bouclage du financement du lot 3 (San-Est) avec la mise en vigueur de l’accord en novembre 2017, l’acquisition de nouveaux matériels constitués de lots de tracteurs, de viticulteurs et de batteuses.

Selon le représentant du ministre, M. Paul Coulibaly, malgré ces avancées, le programme a dû faire face à certaines difficultés et des défis notamment l’insécurité dans les zones de Djenné et Bla/San qui a occasionné le repli de l’entreprise CGC chargée des travaux du casier de Kandara suite à la destruction de ses engins sur ledit chantier, le rythme jugé peu satisfaisant des travaux de consolidation et d’exécution des aménagements du Moyen Bani qui accuse du retard par rapport au planning, le non démarrage des travaux de consolidation du périmètre et de la piste de Maninkoura dû à l’ajustement du plan de financement, le retard qui persiste dans les avis de non objection et le traitement des demandes de paiement au niveau de certains bailleurs.

« Les situations ci-dessus n’ont pas permis d’atteindre tous les objectifs que nous avions fixés en 2017, notamment en termes de décaissement qui est de l’ordre de 66% contre 80% souhaité », a déclaré M. Coulibaly.

C’est pourquoi, la présente session doit dégager les orientations et recommandations pertinentes pour la mise en œuvre efficace et efficiente des activités programmées au titre de l’exercice 2018 en tenant compte de la clôture prévue du programme.

Le représentant du ministre de l’agriculture, Paul Coulibaly, a invité les acteurs à conjuguer les efforts pour la mise en œuvre des activités consignées dans le programme d’exécution technique et financière 2018 qui devra consacrer la fin des travaux des seuils de Djenné et de Kourouba et certains aménagements avec un budget prévisionnel de 32.979.307.612 FCFA. Aussi, il a attiré l’attention sur la nécessité d’une diligence dans la conception des éléments de la deuxième phase du PDI-BS, sans laquelle, l’important potentiel de développement agricole autour des ouvrages réalisés ne saurait être exploité à hauteur de souhait.

Les participants ont recommandé la poursuite des efforts pour décaisser à hauteur de 100%, les ressources allouées au titre des accords de prêt qui doivent clôturer au 31 décembre 2018, élaborer dans les meilleurs délais, une convention de collaboration entre le PDI-BS et l’OMB pour la pérennisation des acquis du programme, poursuivre les efforts déjà engagés avec les structures compétentes pour renforcer le dispositif de sécurisation des sites des travaux du PDI-BS, etc.

Rappelons que le PDI-BS lancé en 2010 s’est fixé comme objectif de contribuer à l’accroissement de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté dans les zones d’intervention à savoir : Djenné, Bla/San et Sélingué.

Daouda Konaté, envoyé spécial

