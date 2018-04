Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle et son collègue des Maliens de l’extérieur et de l’Intégration africaine ont procédé hier jeudi 05 avril à Kayes, au lancement de la campagne régionale d’information et de sensibilisation sur la migration irrégulière et les opportunités d’emploi dans la région de Kayes.

Cette campagne intervient dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Projet EJOM (l’Emploi des jeunes créé des opportunités d’emplois ici au Mali) exécuté par trois agences néerlandaises et l’Agence pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes (APEJ).

Les régions de Koulikoro et de Gao avaient précédemment accueillli la même activité conformément au chronogramme d’exécution du projet quu se chiffre à près de 13 milliards de fcfa.

Après l’accueil officiel à l’aéroport Dagdag, les ministres ont effectué une série de visites notamment dans les structures relevant de leur tutelle.

A ce titre, le ministre Maouloud Ben Kattra s’est successivement rendu à l’ANPE, à la direction régionale de l’emploi et de la formation professionnelle, l’Atelier Ecole de l’ANPE communément connue sous le nom de l’AEK. A la direction régionale de l’ANPE, le ministre a visité les locaux, échangé avec les agents sur leurs conditions de travail ainsi que quelques 37 apprenants dont 20 en assainissement et 17 en infographie dans le cadre des programmes de reconversion financés par l’APEJ.

A l’AEK, le ministre a pu appréhender le dynamisme du partenariat entre les différents acteurs de ce centre qui dispose d’importantes potentialités dans le domaine de la formation et de l’apprentissage : électricité, mécanique, soudure, réseaux solaires, embouche, etc. Au cours de ces 18 dernières années, l’AEK, avec ses 10 salariés, a formé 497 apprenants dans 15 modules différents dont les mines. Le Maire de Kayes Dembaya présent à l’accueil a témoigné de l’importance du centre pour sa localité en termes de formation et d’électrification. En effet, le centre dispose d’une capacité de production en eau et électricité qui ne demandent qu’à être transportées dans les environs.

Pour soutenir le centre le ministre a procédé à la donation de 100 tables bancs à la direction à travers le Gouverneur et la mairie.

Le ministre s’est également rendu au centre de formation en mécanique auto des apprenants dual fondé en 1947, la direction régionale du FAFPA puis la coordination régionale de l’APEJ. L’APEJ qui intervient à Kayes depuis 2004 intervient dans le domaine du renforcement de l’employabilité des jeunes, le développement de l’esprit d’entreprise et le financement des projets.

Dans l’après midi, les deux ministres Ben Kattra et Sylla ont lancé la campagne d’information et de sensibilisation sur les risques de l’immigration irrégulière et les opportunités d’insertion offertes par les structures techniques, projets et programmes des deux départements. Ces dispositifs sont essentiellement axés sur le financement des petites et moyennes entreprises. Les autorités locales et les forces vives de la ville et de ses environs sont venues en grand nombre pour assister à cette conférence publique qui s’est tenue au Gouvernorat de Kayes. Plusieurs autres activités sont prévues dans la Région au cours de la semaine.

Ci-dessous, le discours prononcé par le Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle lors du lancement de la campagne.

Correspondance particulière

Commentaires via Facebook :